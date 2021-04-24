 ألمانيا تتجه نحو تخفيف بعض القيود للملقحين ضدّ كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2021

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أخبار

ألمانيا تتجه نحو تخفيف بعض القيود للملقحين ضدّ كورونا

سيصبح بإمكان الأشخاص الذين تلقوا في ألمانيا تلقيحا ضد كورونا الاستفادة من تخفيفات من القيود المعمول بها حاليا في البلاد. إذ سيتم إعفاؤهم مثلا من الإدلاء بالاختبار السلبي من كورونا أو من الخضوع للحجر الصحي.

أولاف شولتس نائب المستشارة ميركل ألماني يتلقى لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا في برلين (16.04.2021)

الحاصلون على لقاح ضد كورونا سيتم إعفاؤهم من بعض القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا

 تتطلع ألمانيا إلى تخفيف قيود صحية معمول بها حاليا، على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا، وفقا لمشروع حكومي اطلعت عليه فرانس برس السبت (24 أبريل/ نيسان 2021).

مختارات

ارتفع عدد حقن التطعيم ضد لقاح كورونا في ألمانيا وبلغ رقما قياسيا جديدا على المستوى اليومي، غير أن ذلك تزامن مع استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس، فضلا عن ظهور حالات جديدة لتجلط الدم بعد استخدام لقاح أسترازينيكا.

ومن المقرر مناقشة النص بعد غد الاثنين في اجتماع مخصص لحملات التطعيم بين حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات.

ويشير النص إلى أنّ الأمر لا يتعلق بمنح امتيازات، وإنّما يتطلع إلى "إزالة انتهاكات طالت الحقوق الأساسية ولم تعد مبررة".

وتعدّ المسألة مثيرة للجدل خصوصا في ضوء دخول ألمانيا اليوم السبت مرحلة جديدة من تشديد القيود بغية مكافحة الموجة الوبائية الثالثة التي تواجهها البلاد.

بيد أنّ إصلاح قانون الحماية من العدوى الذي تطالب به المستشارة الألمانية يفرض قواعد صارمة في شكل تلقائي، بما في ذلك تدابير حظر التجول المنتقدة على نطاق واسع، بمجرد أن يزيد معدل الإصابة الذي يقيس الإصابات على مدار أسبوع، على مئة طوال ثلاثة أيام.

وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرشت في مقابلة صدرت السبت مع صحيفة هاندلسبلات للأعمال، إنّ مشروع القانون يتيح من جهة أخرى إقرار "تخفيفات أو استثناءات للأشخاص الذين يعدّون محصنين" ضدّ العدوى الوبائية.

من الناحية العملية، سيتمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات وأولئك الذين تعافوا من الإصابة بكورونا، من الاستفادة من أمور معينة مثل زيارة مصفف الشعر أو التسوق في المتاجر غير الغذائية بدون الحاجة إلى اختبار سلبي تم إجراؤه في اليوم نفسه.

ولن يحتاجوا أيضا إلى اختبار سلبي أو الخضوع لحجر صحي عند عودتهم إلى ألمانيا بعد سفر، وذلك ما لم يعودوا من بلد مصنف على أنه منطقة عالية الخطورة بسبب انتشار نسخ متحوّرة للفيروس.

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المفوضية الأوروبية تقترح إطلاق شهادة رقمية للتطعيم ضد كورونا

رغم ذلك، سيتعيّن عليهم الاستمرار في وضع الكمامات الواقية في المتاجر والمباني العامة وأيضاً في وسائل النقل العام. وقالت لامبرشت "إذا ثبت أن التطعيم لا يقي من المرض فحسب، بل يمنع أيضا انتقال الفيروس، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار".

 ومن المنتظر، بحسب نص المشروع، الاستمرار لفترة أطول في فرض القواعد الخاصة بالارتداء الإجباري للكمامة بالنسبة للملقحين والمتعافين والأشخاص الذين أجروا الاختبارات. وذكرت ورقة نص المشروع تحديدا أنه ستكون هناك استثناءات للملقحين والمتعافين من قيود المخالطات ولاسيما في المؤسسات المجتمعية مثل دور الرعاية والمسنين " فضلا عن استثناءات أيضا في النطاق الخاص بقيود التجول".

وأشارت تقديرات الحكومة إلى أن هذه الاستثناءات لا تتضمن إعطاء الحق للملقحين والمتعافين في أن تُفْتَح لهم مرافق معينة مثل المتاحف وحمامات السباحة.

إعطاء 3ر24 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

وبعد بداية صعبة، تسارعت حملة التطعيم في ألمانيا حيث تلقى نحو 23% من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل، ونحو 7% لديهم مناعة كاملة، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 3ر24 مليون

جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ590 ألفا و913 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 17 أسبوعا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترحيب بإلغاء ترتيب أولويات التطعيم

ورحب وزير شؤون ديوان المستشارية الألماني، هليغه براون، بإلغاء ترتيب أولويات تطعيم كورونا في عدد من الولايات الألمانية. وفي تصريحات لصحيفة "اوغسبورغر الغماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي:" إذا أدى إلغاء الأولويات إلى تسريع إعطاء لقاحات استرازينيكا في عيادات الممارسين العامين، فإن هذا شيء ممتاز للغاية". وأضاف براون:" هذا لقاح جيد وآمن".

يذكر أن ولايات سكسونيا وبافاريا ومكلنبورغ-فوربومرن وبرلين أعلنت السماح بإعطاء لقاح استرازينيكا لكل الشرائح العمرية اعتبارا من الأسبوع الجاري، وسيتم السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بأخذ اللقاح بعد أخذ مشورة طبية مفصلة. 

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 28ر3 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 81 ألفا و492 حالة. ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ـ.د/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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كيف تسير عملية التطعيم ضد كورونا  

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