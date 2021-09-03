ألمانيا تتجه لتبني إجراءات جديدة تخص الحجر الصحي في المدارس

يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان تخفيف وتوحيد قواعد الحجر الصحي بالنسبة لتلاميذ المدارس فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

وقال شبان في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" اليوم الجمعة (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2021)، "إننا نحتاج إلى لوائح موحدة للحجر فيما يتعلق بالمدارس. من المنتظر أن يتفق وزراء الصحة على مستوى الولايات على هذه اللوائح".

وذكر شبان أنه إذا كان التلاميذ يرتدون الكمامات داخل الفصول الدراسية فليس هناك ضرورة إلى إدخال الفصل بأكمله في الحجر الصحي حال ظهرت حالة إصابة بكورونا بينهم.

وقال: "سيكون من العملي إدخال التلاميذ المجاورين للتلميذ المصاب في حجر لمدة خمسة أيام، ثم إنهاء حجرهم بعد تقديم نتيجة اختبار سلبية لكورونا". وتابع: "أما إدخال فصل بأكمله كما يحدث الآن في الحجر سوف يؤدي إلى عدم حضور مئات الآلاف من التلاميذ للحصص الدراسية على مدار أسبوعين، رغم أنهم غير مصابين على الإطلاق".

وحتى الآن توجد قواعد مختلفة للغاية بشأن الحجر الصحي للمدارس في الولايات الألمانية حال ظهور حالة إصابة بين التلاميذ. وفي بعض الولايات يخضع للحجر التلميذ المصاب والتلامذة المجاورين له.

وقال شبان: "نحن نعمل الآن على إيجاد حل في أسرع وقت ممكن عبر وزراء الصحة"، داعيا إلى استخدام اختبارات "بي سي آر" التي تعتمد على لعاب الفم للكشف عن كورونا في المدارس.

ولم يتم تطعيم العديد من التلاميذ حتى الآن، لأنه لا يوجد حاليا لقاحات معتمدة رسميا للأطفال دون سن الثانية عشرة. وفي الآونة الأخيرة ارتفع عدد الإصابات بكورونا بشكل حاد في ألمانيا، خاصة في الفئات العمرية الأصغر سنا.

ع.ا/و.ب (د ب أ)