ألمانيا تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورنا منذ بدء الجائحة

تجاوزت ألمانيا حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في البلاد، فيما بلغ عدد حالات الوفاة اليومي مستوى قياسياً جديداً. وكانت السلطات قد قررت الأربعاء الاستمرار في ألمانيا تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحةالسارية في سائر أنحاء البلاد.

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 22 ألفاً و806، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و6 آلاف و394 حالة.

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وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 15 ألفاً و586 حالة، بزيادة قدرها 426 حالة مقارنة بأمس الخميس. وهو رقم قياسي جديد في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة بعد الرقم القياسي الأخير الذي سجلته ألمانيا أول أمس الأربعاء بواقع 410 حالات وفاة. ووفقاً لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 696 ألفاً ومئة حالة.

وفي إحصائية أخرى قامت بها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، فإن إجمالي عدد الإصابات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا بلغ بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 1.01 مليون حالة. ووفقاً لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 15 ألفاً و640 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد19- " الذي يسببه الفيروس إلى 685 ألفاً و537 شخصاً.

يذكر أن ألمانيا سجلت يوم الجمعة الماضي رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية، بواقع 23 ألفاً و648 إصابة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت مساء الأربعاء أنّ الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستُمدّد حتّى مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.

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وقالت ميركل في ختام اجتماع استمرّ أكثر من سبع ساعات مع حكّام ولايات البلاد الـ 16 "ما زلنا مضطرّين لبذل جهود (...). عدد الإصابات اليوميّة ما زال عند مستوى مرتفع للغاية". وأضافت أنّه بناءً على ذلك فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري سيتمّ تمديد العمل بها "حتى بداية شهر كانون الثاني/ يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)