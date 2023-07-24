 ألمانيا تؤكد لإسرائيل أن "القضاء المستقل" أساس للديموقراطية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2023

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ألمانيا تؤكد لإسرائيل أن "القضاء المستقل" أساس للديموقراطية

جددت برلين موقفها من الإصلاحات القضائية في إسرائيل المثيرة للجدل بالتأكيد على أهمية الفصل بين السلطات و"استقلال" القضاء. هذا في وقت أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد "فشل"مفاوضات اللحظات الأخيرة مع الحكومة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر إلى الكنيست بعد خروجه من المشفى (24 تموز/يوليو 2023)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر إلى الكنيست بعد خروجه من المشفى (24 تموز/يوليو 2023)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين أهمية استقلال القضاء، في وقت يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسة للتصويت على خطة إصلاح النظام القضائي التي تثير انقساما في البلد، وفق ما ذكرت متحدثة باسمها في برلين الاثنين (24 تموز/يوليو 2023).

مختارات

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلق بلاده حيال الإصلاحات المثيرة للجدل للنظام القضائي في إسرائيل، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في برلين. وتوافق بين البلدين حول صفقة للدفاع الصاروخي.

خرج عشرات الألوف من المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لإجرائها، في مسيرة إلى القدس مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.

البرلمان الإسرائيلي يقرّ بند "الاستثناء" في قراءة أولى، أكثر النقاط الخلافية في خطط "إصلاح النظام القضائي"، ونتانياهو يستعد لزيارة برلين حيث سيتباحث مع الجانب الألماني "القلق" بشأن "إعادة هيكلة سيادة القانون" في إسرائيل.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساس في مؤتمر صحافي دوري: "نحن مقتنعون بأن المؤسسات القوية والقضاء المستقل والقواعد الواضحة لجهة الفصل بين السلطات أمر مهم لأية ديموقراطية، وهذا ينطبق أيضاً بطبيعة الحال على إسرائيل".

وأضافت أن الوزيرة "ذكّرت بوضوح" نظيرها الإسرائيلي بموقف برلين خلال اتصال هاتفي في عطلة نهاية الأسبوع. كما اشارت إلى أن ألمانيا تتابع عن كثب "المناقشات الجارية حالياً في الكنيست".

وبدأ البرلمان الإسرائيلي الإثنين جلسة للتصويت النهائي على بند "المعقولية"، أحد المقترحات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية وتسبب بانقسام في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن مفاوضات اللحظات الأخيرة مع الحكومة بشأن قانون الاصلاح القضائي، "باءت بالفشل". ونقلت تقارير إعلامية عن لابيد القول قبيل إجراء التصويت الحاسم في البرلمان اليوم الاثنين، لإقرار مشروع القانون المثير للجدل: "من المستحيل التوصل مع هذه الحكومة إلى اتفاقات تحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية". وتابع لابيد أن الحكومة ترغب في "تمزيق الدولة وتدمير الديمقراطية وتدمير أمن إسرائيل ووحدة شعب إسرائيل وعلاقاتنا الدولية".

جدير بالذكر أن الرئيس إسحاق هرتسوغ، حاول أن يقوم بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة من خلال اقتراح مشروع قانون توافقي على الطرفين مساء أمس الأحد، ولكن دون أن يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.

وتهدف خطة الإصلاح القضائي إلى الحد من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية. ويخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية في الدولة العبرية.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

وحض الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظراً إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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