 ألمانيا: تأكيد مقتل السلفي المتشدد رضا صيام في الموصل | معلومات للاجئين | DW | 27.07.2018

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معلومات للاجئين

ألمانيا: تأكيد مقتل السلفي المتشدد رضا صيام في الموصل

بعد عام من الغموض، تمكنت السلطات الأمنية في ألمانيا من تأكيد مقتل الإسلاموي المتشدد رضا صيام خلال عمليات القوات العراقية لطرد تنظيم "داعش" من الموصل. وكان صيام أحد أقطاب المشهد السلفي في العاصمة برلين.

Reda Seyam (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

ذكرت مصادر أمنية ألمانية أن السلفي الإسلاموي المتشدد رضا صيام، وهو ألماني من أصل مصري، قد قتل العام الماضي خلال عمليات القوات العراقية لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي داعش من الموصل. وذكرت المصادر اليوم الجمعة (27 تموز/ حزيران 2018) أنه تم التأكد من هوية القتيل بعد فترة من الغموض.

مختارات

تواجه السلطات الألمانية صعوبات جدية فيما يخص ترحيل أشخاص من المشهد السلفي، مصنفين بالخطرين من قبل الأجهزة الأمنية. وفي الكثير من الحالات يمنع القانون الألماني ترحيل مثل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، خوفا من تعرضهم للتعذيب. (06.06.2018)

ذكر هانز-غيورغ ماسن رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية أن المشهد السلفي في ألمانيا شهد تغيرا جذريا خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك الكثير من الجماعات السلفية التي تتشكل وتتواصل عن طريق الشبكة العنكبوتية. (07.01.2017)

وكان الإسلامي المولود في مصر في الماضي ضمن قادة مسجد "الصحابة" السلفي في حي فيدينغ ببرلين. وغادر صيام ألمانيا عام 2012، وانضم إلى تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية"  في سوريا، أول الأمر  ثم أصبح مسؤولا عن ديوان التعليم التابع لداعش في الموصل. وبقيت زوجته، التي ظل على اتصال بها، مع أطفالها في ألمانيا.

يذكر أن قوات أمن وميليشيات عراقية طردت وقتلت وأسرت آخر مقاتلي داعش في الموصل في تموز/يوليو عام 2017 في عمليات عسكرية استغرقت أشهرا.

وكان نحو ألف جهادي مشتبه بهم غادروا ألمانيا منذ عام 2013  للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش أو تنظيمات إرهابية إسلاموية أخرى في العراق وسوريا. وتتوقع هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) عودة نحو ثلث هؤلاء الجهاديين إلى ألمانيا. وبحسب البيانات، قُتل نحو 150 جهاديا منحدرين من ألمانيا في مناطق النزاع في العراق وسوريا خلال الأعوام الماضية.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)

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مختارات

مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

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