ألمانيا: تأكيد مقتل السلفي المتشدد رضا صيام في الموصل

ذكرت مصادر أمنية ألمانية أن السلفي الإسلاموي المتشدد رضا صيام، وهو ألماني من أصل مصري، قد قتل العام الماضي خلال عمليات القوات العراقية لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي داعش من الموصل. وذكرت المصادر اليوم الجمعة (27 تموز/ حزيران 2018) أنه تم التأكد من هوية القتيل بعد فترة من الغموض.
وكان الإسلامي المولود في مصر في الماضي ضمن قادة مسجد "الصحابة" السلفي في حي فيدينغ ببرلين. وغادر صيام ألمانيا عام 2012، وانضم إلى تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" في سوريا، أول الأمر ثم أصبح مسؤولا عن ديوان التعليم التابع لداعش في الموصل. وبقيت زوجته، التي ظل على اتصال بها، مع أطفالها في ألمانيا.
يذكر أن قوات أمن وميليشيات عراقية طردت وقتلت وأسرت آخر مقاتلي داعش في الموصل في تموز/يوليو عام 2017 في عمليات عسكرية استغرقت أشهرا.
وكان نحو ألف جهادي مشتبه بهم غادروا ألمانيا منذ عام 2013 للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش أو تنظيمات إرهابية إسلاموية أخرى في العراق وسوريا. وتتوقع هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) عودة نحو ثلث هؤلاء الجهاديين إلى ألمانيا. وبحسب البيانات، قُتل نحو 150 جهاديا منحدرين من ألمانيا في مناطق النزاع في العراق وسوريا خلال الأعوام الماضية.
ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا
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