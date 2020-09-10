ألمانيا.. تأكيد أول حالة إصابة بـ"حمى الخنازير الإفريقية"

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس (العاشر من أيلول/سبتمبر) تأكيد وصول حمى الخنازير الأفريقية للمرة الأولى إلى ألمانيا. وصرحت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر اليوم الخميس بالعاصمة برلين بأنه ثبت وجود الوباء الحيواني الذي لا يشكل خطورة على الإنسان للمرة الأولى في ألمانيا لدى خنزير بري نافق بولاية براندنبورغ.





وتابعت الوزيرة الألمانية: "الاشتباه تأكد للأسف"، لكنها أكدت أن تناول اللحوم المحتمل أنها ملوثة بالحمى لا يمثل أي خطورة بالنسبة للإنسان. إلا أنها أشارت إلى أن الوباء يعد مميتاً دائماً تقريبا بالنسبة للخنازير.



وكانت وزارة التغذية والزراعة في ألمانيا قد أعلنت مساء الأربعاء وجود حالة اشتباه رسمية في إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في ولاية براندنبورغ. وأوضحت الوزارة أن معهد برلين-براندنبورغ اكتشف حالة الاشتباه في جثة خنزير بري تم العثور عليها على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الألمانية البولندية. وخضت عينة من الحالة المشتبه بها لفحص مخبري في معهد فريدريش لوفلر، وهو المختبر المرجعي الوطني للحالات المشتبه بها.



ويثير اكتشاف حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية قلق المزارعين في ألمانيا، لأنه وفي حال انتقال الإصابة إلى الخنازير الداجنة، قد تفقد ألمانيا وضعها الحالي على أنها "خالية من الأمراض" وذلك سيؤثر على تصدير لحم الخنزير إلى دول أخرى.

مشاهدة الفيديو 05:21 شارك خشية ألمانيا من مجيء طاعون الخنازير البرية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3X2Di خشية ألمانيا من مجيء طاعون الخنازير البرية





وتم اكتشاف حالات للإصابة بالمرض، الذي لا ينتقل للإنسان، في بولندا قبل عدة شهور، ففي آذار/مارس الماضي تم العثور على جثة خنزير بري تبينت إصابته بحمى الخنازير الأفريقية على بعد عشرة كيلومترات من الحدود البولندية مع ألمانيا. وكان قد تم اكتشاف حالات للإصابة بالمرض في بلجيكا أيضاً عام 2018، على بعد حوالي 60 كيلومتراً من الحدود الألمانية.

ومن أجل منع انتشار المرض الحيواني في ألمانيا، كانت السلطات الألمانية قد أعدت قواعد تنظيمية وتدابير وقائية. ووفقاً لوزارة الزراعة الاتحادية، عندما يتم اكتشاف حالات إصابة بحمى الخنازير في الخنازير البرية، يتم تحديد "المنطقة المعرضة للخطر" ليتم إنشاء "منطقة عازلة" حولها. وفي حال اكتشاف تفشي المرض بين الخنازير الداجنة أيضاً، يجب قتل جميع الحيوانات في المزرعة التي ينتشر يها المرض.



ودعا المتحدث باسم سياسة الصيد في الحزب الليبرالي، كارلهاينتس بوزن، إلى تفعيل التدابير التي تمت تجربتها لسنوات في حالة الطوارئ، وأضاف: "الهدف الآن هو منع انتشار المرض وانتقاله إلى الخنازير المنزلية بأي ثمن".



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – رويترز)