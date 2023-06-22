ألمانيا تأسف لمنع طرح أسئلة خلال المؤتمر الصحفي لشولتس ولي تشيانغ

أعربت ألمانيا عن الأسف لعدم إتاحة الفرصة للإعلاميين لطرح أسئلة خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاء المستشار الالماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في برلين.

وقال شتيفن هيبيشترايت المتحدث باسم شولتس "كنت أتمنى أن يكون الأمر مختلفاً لكننا لم نتمكن من تغييره".

وأدلى كل من المستشار الألماني وضيفه لي ببيان قصير عقب لقائهما يوم الثلاثاء (20 يونيو/ تموز 2023) في ختام زيارة لرئيس الوزراء الصيني إلى برلين استغرقت يومين.

وأضاف هيبيشترايت أن "الجانب الصيني قال بوضوح شديد إنه ليس جاهزاً للإجابة عن أي أسئلة، وبدلاً من ذلك فضّل ألا يكون هناك لقاء مع الصحافة على الإطلاق". وتابع "البديل كان إما أن يظهر المستشار وحيداً أمام الصحافيين أو لا يكون هناك تصريح صحفي بالمطلق".

وأكد هيبيشترايت أنه إثر مناقشات داخلية تم "بأسف" اتخاذ قرار بعدم إعطاء المجال للصحافيين لطرح أسئلة، قائلاً باسم المستشار للصحافيين "كان هذا الخيار الأقل سوءًا".

ودعا شولتس في تصريحه الثلاثاء إلى مزيد من حرية الصحافة في الصين، حيث قال وإلى جانبه لي "المراسلون الألمان يرغبون بإرسال تقارير من الصين. إنهم بحاجة إلى أن يتم السماح لهم بذلك".

وتعد زيارة لي إلى المانيا الأولى الخارجية له منذ تعيينه رئيسا للوزراء، في إشارة إلى رغبة بكين بتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، د ب أ)