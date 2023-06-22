 ألمانيا تأسف لمنع طرح أسئلة خلال المؤتمر الصحفي لشولتس ولي تشيانغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2023

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ألمانيا تأسف لمنع طرح أسئلة خلال المؤتمر الصحفي لشولتس ولي تشيانغ

أبدت ألمانيا أسفها لرفض رئيس الوزراء الصيني طرح الصحافيين أي أسئلة خلال المؤتمر الصحفي المشترك بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والذي دعا الصين بدوره إلى مزيد من حرية الصحافة.

المستشار الالماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في برلين. 20 يونيو 2023

قال المتحدث باسم شولتس إن "الجانب الصيني قال بوضوح شديد إنه ليس جاهزاً للإجابة عن أي أسئلة"

أعربت ألمانيا عن الأسف لعدم إتاحة الفرصة للإعلاميين لطرح أسئلة خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاء المستشار الالماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في برلين.

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وقال شتيفن هيبيشترايت المتحدث باسم شولتس "كنت أتمنى أن يكون الأمر مختلفاً لكننا لم نتمكن من تغييره".

وأدلى كل من المستشار الألماني وضيفه لي ببيان قصير عقب لقائهما يوم الثلاثاء (20 يونيو/ تموز 2023) في ختام زيارة لرئيس الوزراء الصيني إلى برلين استغرقت يومين.

وأضاف هيبيشترايت أن "الجانب الصيني قال بوضوح شديد إنه ليس جاهزاً للإجابة عن أي أسئلة، وبدلاً من ذلك فضّل ألا يكون هناك لقاء مع الصحافة على الإطلاق". وتابع "البديل كان إما أن يظهر المستشار وحيداً أمام الصحافيين أو لا يكون هناك تصريح صحفي بالمطلق".

وأكد هيبيشترايت أنه إثر مناقشات داخلية تم "بأسف" اتخاذ قرار بعدم إعطاء المجال للصحافيين لطرح أسئلة، قائلاً باسم المستشار للصحافيين "كان هذا الخيار الأقل سوءًا".

ودعا شولتس في تصريحه الثلاثاء إلى مزيد من حرية الصحافة في الصين، حيث قال وإلى جانبه لي "المراسلون الألمان يرغبون بإرسال تقارير من الصين. إنهم بحاجة إلى أن يتم السماح لهم بذلك".

وتعد زيارة لي إلى المانيا الأولى الخارجية له منذ تعيينه رئيسا للوزراء، في إشارة إلى رغبة بكين بتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، د ب أ) 

مشاورات حكومية ألمانية صينية في برلين

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