 ألمانيا: بقرة تلوذ بالفرار وتعطل حركة المرور | عالم المنوعات | DW | 25.02.2019

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منوعات

ألمانيا: بقرة تلوذ بالفرار وتعطل حركة المرور

بقرة "عاشقة للحياة" تلوذ بالفرار وتتسبب في تعطيل حركة المرور لفترة زمنية معينة. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. البقرة كانت في طريقها إلى المسلخ، لكنها حاولت إنقاذ نفسها لينتهي بها المطاف بشكل مغاير تماماً.

Kuh liegt zufrieden auf Blumenwiese bei Sunnalm in Tirol, Österreich (picture-alliance)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن بقرة أحست بقرب نهايتها، فقررت تغيير الأمور على طريقها الخاصة. البقرة، التي كانت في طريقها إلى مسلخ بقرية "توركنفلد" في ولاية بافاريا الألمانية، استطاعت الفرار صباح الاثنين (25 فبراير/ شباط 2019)، حسب ما أورد موقع صحيفة "تاغستسايتونج" الألمانية.

مختارات

هربت بقرة "تعشق الحياة" من مجزر قبل ذبحها وبقيت متوقفة فوق قضبان سكة الحديد، ما أجبر السطات على إيقاف حركة القطارات وانتظار تدخل الشرطة. في حين كانت محاولات البقرة "الجريئة" للهروب من الموت بلا جدوى. (02.01.2018)

عدد من سيارات الشرطة ومروحية هرعت إلى أحد الطرق السريعة غربي البلاد، والسبب ثماني بقرات! (29.04.2018)

وأوضح الموقع أن البقرة هربت ثم قفزت من فوق سياج بالقرب من منطقة يمر منها القطار، مضيفاً أنها فقدت أعصابها بشكل كامل، إذ لم يستطع أي شخص الاقتراب منها أو اعتراض طريقها.

وأفاد موقع "ميركور" الألماني أن حركة المرور توقفت جزئياً لفترة، وأن الشرطة لم تجد حلاً آخر سوى إطلاق النار على البقرة ووضع حد لحياتها، حيث تستعين الشرطة في هذه الحالات بأشخاص مدربين على القيام بهذه المهمة، فضلاً عن سلاح خاص.

وتابع نفس المصدر أن حركة المرور عادت بعد هذا الحادث إلى وضعها الطبيعي. يشار إلى أنه في نهاية السنة الماضية، دخلت شابة عشرينية إلى مزرعة للأبقار في ولاية "تورنغن" وأطلقت سراح 200 بقرة. وبعد عملية بحث موسعة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفتاة، الذي تبين فيما بعد أنها كانت تحت تأثير المخدرات، فيما تم استرجاع جميع الأبقار في وقت لاحق، وفق ما ذكر موقع مجلة "شتيرن" الألمانية.

ر.م/ ي.أ

  • 70 Jahre Lucky Luke (picture-alliance/dpa/Egmont Comic Collection)

    راعي البقر"لاكي لوك" يحتفل بعيد ميلاده السبعين

    جينز أزرق، قميص أصفر، سترة سوداء، باندانا حمراء وقبعة رعاة البقر البيضاء - هذا كان لباس لاكي لوك للسنوات الـ 70 الماضية. شخصية راعي البقر النحيف الذي اشتهر أنه "يطلق النار أسرع من ظله" هي واحدة من الشخصيات الكرتونية الأكثر شهرة في أوروبا و التي ترجمت إلى العديد من اللغات. و التي تم تبنيها في أفلام الرسوم المتحركة والمسلسلات التلفزيونية، فضلا عن أفلام الحركة التي ألهمت أفكارها منه.

  • USA Lucky Luke (picture alliance/United Archives/IFTN)

    راعي البقر"لاكي لوك" يحتفل بعيد ميلاده السبعين

    إلى جانب لوك اشتهر رفيقه وهو حصانه الأبيض جولي جامبر"، وهو الأذكى في العالم حيث " لا حصان آخر يمكنه أن يلعب الشطرنج، وأن يلعب مصارعة ويجري أثناء النوم - بل ويدلي بتعليقات جافة ".

  • Lucky Luke (Lucky Comics)

    راعي البقر"لاكي لوك" يحتفل بعيد ميلاده السبعين

    شخصية الرسوم المتحركة البلجيكي جالت في جميع أنحاء الغرب من مغامرة إلى أخرى. على مدى عقود، كانت سيجارته المتدلية من شفاه هي علامة مسجلة للوك، ولكن في عام 1983، تم استبدال ذلك مع قطعة من القش حيث تصاعدت الحركة المناهضة للتدخين و هو ما أكسب الفنان موريس اعترافا من منظمة الصحة العالمية.

  • Lucky Luke (Lucky Comics)

    راعي البقر"لاكي لوك" يحتفل بعيد ميلاده السبعين

    في نهاية معظم مغامراته مع الأشرار، و اللصوص، و المنقبين عن الذهب وأحيانا الأفعى المجلجلة - في الغرب المتوحش، لوكا وجولي جامبر قبالة غروب الشمس البرتقالية الزاهية، يغني لوكا "أنا راعي البقر الفقير الوحيد، وبعيد كل البعد عن الوطن ". حتى يومنا هذا، لا يزال راعي البقر النحيف بطل مغامرات جديدة.

  • Lucky Luke (Lucky Comics)

    راعي البقر"لاكي لوك" يحتفل بعيد ميلاده السبعين

    الإخوة دالتون هم خصوم لوكا الأبديين في سلسلة الرسوم المتحركة والأفلام، الرباعي المرح هم من الخارجين على القانون عادة ما يخرجون من السجن لمطاردة لوك، ولكن في النهاية يفوز عليهم و يلحق بهم الهزيمة و يعيدهم إلى السجن.

  • Flash-Galerie Legendäre Bankräuber (AP)

    راعي البقر"لاكي لوك" يحتفل بعيد ميلاده السبعين

    في الرسوم الهزلية و العديد من الأفلام الملهمة على مر السنين ظهرت شخصيات مستوحاة من لوك. فيلم" الدالتون" تم تصويره في فرنسا ، وألمانيا، وإسبانيا عام 2004. وكان نسخة خاصة من السلسلة الهزلية "الغرب المتوحش" التيكان لها شعبية كبيرة. و لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر. الكاتب: داغمار برايتباخ/ وفاء البدري


مختارات

راعي البقر"لاكي لوك" يحتفل بعيد ميلاده السبعين

" عيد ميلاد سعيد لاكي لوك " ..لاكي لوك هو الشخصية الكرتونية الساخرة الشهيرة الذي عرفه الأطفال والكبار بأنه راعي البقر الذي يطلق النار أسرع من ظله ، ويهزم الأشرار دائما. لاكي لوك يكمل عامه السبعين . (07.12.2016)  

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