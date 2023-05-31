ألمانيا- بعد حملة أمنية.. حبس 3 أنصار محتملين لداعش احتياطياً

في أعقاب الحملة الأمنية الواسعة التي نفذتها السلطات الألمانية على شبكة تمويل تابعة لتنظيم داعش، أعلن متحدث باسم الادعاء العام في كارلسروه، اليوم الأربعاء (31 مايو/ايار 2023)، إيداع ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين في الحبس الاحتياطي.

وأضاف المتحدث أن أمر التوقيف بحق امرأة تنحدر من ولاية شمال الراين ويستفاليا لا يزال سارياً لكنه لم يتم تنفيذه بشروط. ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل.

ويسري قرار الحبس الاحتياطي على امرأة تنحدر من مدينة أولم ورجل تم القبض عليه في ولاية راينلاند-بفالتس بالإضافة إلى رجل تم القبض عليه في ولاية شمال الراين -ويستفاليا.

ومن المنتظر مثول امرأة تم القبض عليها في ولاية بريمن، وشخصين آخرين تم القبض عليهما في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أمام قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية غداً الخميس.

ويواجه الأشخاص السبعة تهمة جمع أموال لتنظيم داعش، ويتهمهم الادعاء العام في المقام الأول بدعم منظمة إرهابية في الخارج.

وتم تنفيذ الحملة الأمنية الواسعة صباح اليوم في ولايات برلين وبافاريا وبريمن وبادن-فورتمبرغ وهامبورغ وهيسن وراينلاند-بفالتس وتورينغن وسكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا.

كان مكتب المدعي العام أعلن في وقت سابق من اليوم أن حملة اليوم كان سببها استهداف شبكة تمويل دولية، لافتاً إلى أن اثنين من أنصار التنظيم كانا يقومان منذ عام 2020 انطلاقاً من سوريا بحملات ترويجية عبر خدمة تليغرام على الإنترنت لجمع مدفوعات مالية للتنظيم.

وأضاف الادعاء:" تم دمج وسطاء ماليين في الشبكة، وقام هؤلاء بجمع أموال وتوفير حسابات أو صناديق تبرعات رقمية" مشيراً إلى أن إجمالي الأموال التي تم جمعها إلى أعضاء في التنظيم في سوريا أو إلى وسطاء تم تعيينهم هناك، وصل إلى 65 ألف يورو على الأقل.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)