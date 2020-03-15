 ألمانيا: بسبب ″كورونا″ مطعم بيتزا يحقق مبيعات غير مسبوقة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.03.2020

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منوعات

ألمانيا: بسبب "كورونا" مطعم بيتزا يحقق مبيعات غير مسبوقة!

في وقت أصبح فيه اسم كورونا ينشر الرعب في أرجاء متفرقة حول العالم، إلا أن هذا الإسم كان مصدر سعادة لصاحب مطعم بيتزا ألماني. كيف ذلك؟

Pizza vor einem Holzofen (picture-alliance/Chapeaux)

لم يكن مطعم بيتزا في مدينة دورتموند الألمانية، يعتقد أن إطلاق اسم "كورونا" على المطعم سنة  2013، سيجلب شهرة كبيرة لهذا المطعم في هذه الأيام العصبية على العالم، ويُساعده في تحقيق مبيعات غير مسبوقة.

مختارات

خطوة رائدة أعلنت عنها مدينة صينية لحظر تناول لحوم الكلاب على خلفية انتشار فيروس كورونا وسط ترحيب واسع بالفكرة من مؤسسات حماية الحيوان. مسودة القانون تحدد أنواع اللحوم المسموح بتناولها. (27.02.2020)

ويشير مالك المطعم أوليفر إليفسكي أن اختيار اسم "كورونا" على المطعم كان سنة 2013 وفي وقت لم يكن فيه هذا الفيروس موجوداً. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار "لقد انتعش المطعم بشكل كبير منذ ظهور فيروس كورونا. وإذا كنت تبحث في موقع غوغل على كورونا ودورتموند، فإنه سينتهي بك الأمر تلقائياً في صحفة مطعمنا"، وأردف: "لقد ازداد بشكل كبير للغاية الدخول إلى صفحة المطعم".

وأضاف أوليفر إليفسكي، الذي يدير المطعم مع زوجته أن هاتف المطعم يرن باستمرار، حيث يطلب الزبناء غالباً بيتزا "كورونا" المُفضلة في هذه الأيام، مشيراً إلى أن هذه البيتزا البالغ ثمنها 5.50  يورو، تتكون من صلصة البشاميل والسبانخ وسمك السلمون.

وتابع نفس المتحدث "إن هذا هو ابتكاري، فالمكونات تتماشى بشكل رائع للغاية..."، مضيفاً أنه عندما يرن الهاتف، يسمع برفقة زوجته بعض المزح من الزبناء، الذين يسعل البعض منهم قبل طلب البيتزا من مطعم كورونا. وأردف :"الفيروس سيختفي يوماً ما لكننا نحن سنبقى".

يشار إلى أن ألمانيا، تسجل عدداً متزايداً من الإصابة بفيروس كورونا، وتأتي ولاية شمال الراين ويستفاليا، التي توجد فيها دورتموند في المقدمة، حسب أرقام الجهات المعنية في ألمانيا.

ر.م/هـ.د

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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