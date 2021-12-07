ألمانيا.. بدء محاكمة سوري بتهم منها القتال في صفوف "داعش"

بدأت المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الأربعاء (15 حزيران/يونيو 2022)، وقائع محاكمة مواطن سوري متهم بالقتال ضمن صفوف تنظيم "داعش".



وبدأت المحاكمة بتلاوة صحيفة الدعوى. ويُعْتَقَد أن المتهم (28 عامًا) انضم إلى التنظيم بدءًا من شباط/فبراير 2014 وأنه اجتاز، وفقًا لاتهامات الادعاء، تدريبًا على المهام المسلحة في سوريا استمر لمدة 15 يومًا، كما يُعْتَقَد أنه قام بعد ذلك بأعمال حراسة وقتال ثم تاجر لاحقًا بالنفط الخام والأسلحة لصالح التنظيم.

ويتهم الادعاء العام الرجل أيضًا بارتكاب جريمة حرب حيث يُعْتَقَد أنه شارك في التمثيل بجثة جندي سوري قُتِل في معارك على مدينة حمص في نهاية 2013، ويُعْتَقَد أن الرجل كان عضوًا آنذاك في "الجيش السوري الحر". كما وجهت إليه تهمة انتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب.

ولم يعلق الرجل على الاتهامات الموجهة إليه في أول يوم للمحاكمة، لكنه قال إنه سيدلي بإفادة في الجلسة التالية، المقررة في 29 حزيران/يونيو. وتم تحديد خمس جلسات أخرى للمحاكمة حتى الخامس من آب/أغسطس.

ويعتزم رئيس المحكمة طرح اقتراح للمعنيين من شأنه إتاحة إتمام القضية بأسرع ما يمكن. ووفقًا للمحكمة، اتفقت الأطراف المعنية على أن تقدم المحكمة اقتراح تسوية قضائية بحلول الجلسة التالية في 29 حزيران/يونيو. وسبق للقضاة أن أشاروا إلى أن تهمة انتهاكات قانون مراقبة أسلحة الحرب يمكن أن تسقط بالتقادم.



ووصل المشتبه به إلى ألمانيا عام 2015 وتم اعتقاله في آب/أغسطس عام 2021، ويقبع منذ ذلك الوقت في الحبس الاحتياطي.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)