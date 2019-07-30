ألمانيا- "بامف" تسحب تصاريح تقديم دورات الاندماج من 24 مركزا

أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) سحب التصريح الخاص بتقديم دورات الاندماج للاجئين من بعض المراكز وعدم تمديد التصاريح لمراكز أخرى، وذلك في عامي 2017 و 2018، بعد "انتهاكات متكررة ومتنوعة" ليصل عدد تلك المراكز إلى 24 مركزاً.

وجاء في تقرير صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الاثنين (5 أغسطس/ آب 2019) استناداً لمصادر في الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف)، أن هذا العدد يمثل 1,4 بالمئة من المراكز المصرح لها بتقديم هذه الدورات.

وقالت رئيسة قسم الاندماج والتكاتف لدى "بامف" أوته زاومفيبر-ميير لصحف فونكه "إن نحو 50 إلى 60 بالمئة من جميع المراكز الحاملة للتصريح، أتمت دوراتها دون أي شكوى... أما باقي حاملي التصاريح فكان عليهم إعادة النظر فيما أنجزوه بشكل أكثر أو أقل".

وتحدثت رئيسة القسم عن حالات وفر فيها مقدم الدورة "مقاعد خاصة بالمخيمات فاعتبرها داخل الغرف الدراسية" بدلاً من مكاتب مدرسية مناسبة، لافتة إلى أنه تم أحيانا ملء قوائم المشاركين "بقلم رصاص فحسب"، وأضافت أن أوجه القصور في اختبارات تحديد المستوى للملتحقين بالدورات كانت النسبة الأكبر في الشكاوى.

وبحسب "بامف"، تم فحص 90 بالمئة تقريبا من جميع مقدمي دورات الاندماج في عام 2018، ومثلت هذه النسبة 1495 مركزا من إجمالي الـ 1707 مراكز التي تقدم مثل هذه الدورات ولديها تصاريح. وأضافت الهيئة أنه تم فحص الوحدات الدراسية ومقدمي دورات اللغة في المكان نفسه 4148 مرة، موضحة أن موظفي الهيئة فحصوا بأنفسهم على سبيل المثال الفصول الدراسية وكذلك المواد التعليمية وتحدثوا بأنفسهم مع اللاجئين والمهاجرين المشاركين في الدورات في 2642 مرة، كما فحص موظفو الهيئة الإدارة الخاصة بمقدمي الدورات وفحصوا الحسابات وتراخيص المعلمين.

ع.ح/ ع.ج (د.ب.أ)

المصدر: مهاجر نيوز