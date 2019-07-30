ألمانيا- "بامف" تسحب تصاريح تقديم دورات الاندماج من 24 مركزا

أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) سحب التصريح الخاص بتقديم دورات الاندماج للاجئين من بعض المراكز وعدم تمديد التصاريح لمراكز أخرى، وذلك في عامي 2017 و 2018، بعد "انتهاكات متكررة ومتنوعة" ليصل عدد تلك المراكز إلى 24 مركزاً.
وجاء في تقرير صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الاثنين (5 أغسطس/ آب 2019) استناداً لمصادر في الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف)، أن هذا العدد يمثل 1,4 بالمئة من المراكز المصرح لها بتقديم هذه الدورات.
وقالت رئيسة قسم الاندماج والتكاتف لدى "بامف" أوته زاومفيبر-ميير لصحف فونكه "إن نحو 50 إلى 60 بالمئة من جميع المراكز الحاملة للتصريح، أتمت دوراتها دون أي شكوى... أما باقي حاملي التصاريح فكان عليهم إعادة النظر فيما أنجزوه بشكل أكثر أو أقل".
وتحدثت رئيسة القسم عن حالات وفر فيها مقدم الدورة "مقاعد خاصة بالمخيمات فاعتبرها داخل الغرف الدراسية" بدلاً من مكاتب مدرسية مناسبة، لافتة إلى أنه تم أحيانا ملء قوائم المشاركين "بقلم رصاص فحسب"، وأضافت أن أوجه القصور في اختبارات تحديد المستوى للملتحقين بالدورات كانت النسبة الأكبر في الشكاوى.
وبحسب "بامف"، تم فحص 90 بالمئة تقريبا من جميع مقدمي دورات الاندماج في عام 2018، ومثلت هذه النسبة 1495 مركزا من إجمالي الـ 1707 مراكز التي تقدم مثل هذه الدورات ولديها تصاريح. وأضافت الهيئة أنه تم فحص الوحدات الدراسية ومقدمي دورات اللغة في المكان نفسه 4148 مرة، موضحة أن موظفي الهيئة فحصوا بأنفسهم على سبيل المثال الفصول الدراسية وكذلك المواد التعليمية وتحدثوا بأنفسهم مع اللاجئين والمهاجرين المشاركين في الدورات في 2642 مرة، كما فحص موظفو الهيئة الإدارة الخاصة بمقدمي الدورات وفحصوا الحسابات وتراخيص المعلمين.
ع.ح/ ع.ج (د.ب.أ)
المصدر: مهاجر نيوز
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ارتفاع كبير في عدد الغرقى
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ستة غرقى كل يوم
حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو
في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
البحث عن ملاذ آمن
بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
توتر بين فرنسا وإيطاليا
في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"
مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
مصير مجهول!
مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
بارقة أمل
لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو