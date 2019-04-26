 ألمانيا.. باحثة في الشؤون الإسلامية تواجه انتقادات بالعنصرية | عالم المنوعات | DW | 26.04.2019

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منوعات

ألمانيا.. باحثة في الشؤون الإسلامية تواجه انتقادات بالعنصرية

أحدث تعليق على "إنستغرام" من مجموعة تطلق على نفسها إسم "الجامعة ضد العنصرية المناهضة للمسلمين" ضجة، حيث كان التعليق يطالب باحثة ألمانية بالتنحي من منصبها لتنظيمها ندوة بعنوان "الحجاب الإسلامي - رمز للكرامة أم للقمع؟".

Susanne Schröter vom Institut für Ethnologie Universität Frankfurt (Privat)

دافعت جامعة "غوته" في مدينة فرانكفورت الألمانية عن الباحثة في الشؤون الإسلامية "سوزانه شروتر" ضد انتقادات بالعنصرية على خلفية تنظيم ندوة حول الحجاب. وقالت رئيسة الجامعة "بريغيتا فولف" اليوم الجمعة (26 أبريل/نيسان 2019) في فرانكفورت إن عقد مؤتمرات تضم أصواتا مختلفة هو جزء من مهامها.

مختارات

عاقبت محكمة ألمانية تلميذة مؤيدة لتنظيم "داعش" بالسجن لست سنوات، بسبب طعنها لشرطي ألماني. وتقول سوزانه شروتر، مديرة مركز أبحاث "الإسلام العالمي"، إن داعش حاد عن أفكاره القديمة وركز مؤخرا على تجنيد النساء والأطفال. (26.01.2017)

للإسلام وجوه عديدة ومتعددة: متنورة وشمولية وغيرها. وفي ألمانيا لا يوجد مكان سوى للإسلام الليبرالي الإنساني الذي يفسح المجال للنقد والتمعن، على ما ترى الباحثة الألمانية سوزانه شروتر في وجهة النظر التالية: (20.05.2016)

وتشير الجامعة في تعليقها إلى حساب على "إنستغرام"، لم يعد الدخول عليه متاحا الآن، وهو خاص بمجموعة مجهولة تطلق على نفسها إسم "الجامعة ضد العنصرية المناهضة للمسلمين - لا مكان للعنصرية ضد المسلمين". وتم المطالبة على هذا الحساب تحت شعار "شروتر، اخرجي من هنا" بإقالة عالمة الأعراق البشرية ومديرة مركز أبحاث الإسلام العالمي في فرانكفورت من منصبها الجامعي.

وبحسب بيانات الجامعة، تواجه شروتر انتقادات بسبب مؤتمر ينظمه مركزها في 8 (مايو/أيار 2019) المقبل تحت عنوان "الحجاب الإسلامي - رمز للكرامة أم للقمع؟". وقالت رئيسة الجامعة إن شعارات مثل "شروتر، اخرجي من هنا" مجافية لأي نقاش ديمقراطي وغير مقبولة. ويبحث مكتب شروتر حاليا عن المسؤولين عن الترويج لهذا الشعار.

وقال مدير مكتب شروتر ومنسق الشؤون البحثية "أوليفر بيرتراند": "لا نعلم من يقف وراء هذا الشعار"، مضيفا في المقابل أنه من المرجح أنهم طلاب من جامعة فرانكفورت. وذكر "بيرتراند" أن الفعالية المنتقدة التي ترعاها حكومة ولاية هيسن الألمانية ستُقام في كافة الأحوال.

ع.اع. / ع.ش (د ب أ)

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    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

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    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

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