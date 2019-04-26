ألمانيا.. باحثة في الشؤون الإسلامية تواجه انتقادات بالعنصرية

دافعت جامعة "غوته" في مدينة فرانكفورت الألمانية عن الباحثة في الشؤون الإسلامية "سوزانه شروتر" ضد انتقادات بالعنصرية على خلفية تنظيم ندوة حول الحجاب. وقالت رئيسة الجامعة "بريغيتا فولف" اليوم الجمعة (26 أبريل/نيسان 2019) في فرانكفورت إن عقد مؤتمرات تضم أصواتا مختلفة هو جزء من مهامها.
وتشير الجامعة في تعليقها إلى حساب على "إنستغرام"، لم يعد الدخول عليه متاحا الآن، وهو خاص بمجموعة مجهولة تطلق على نفسها إسم "الجامعة ضد العنصرية المناهضة للمسلمين - لا مكان للعنصرية ضد المسلمين". وتم المطالبة على هذا الحساب تحت شعار "شروتر، اخرجي من هنا" بإقالة عالمة الأعراق البشرية ومديرة مركز أبحاث الإسلام العالمي في فرانكفورت من منصبها الجامعي.
وبحسب بيانات الجامعة، تواجه شروتر انتقادات بسبب مؤتمر ينظمه مركزها في 8 (مايو/أيار 2019) المقبل تحت عنوان "الحجاب الإسلامي - رمز للكرامة أم للقمع؟". وقالت رئيسة الجامعة إن شعارات مثل "شروتر، اخرجي من هنا" مجافية لأي نقاش ديمقراطي وغير مقبولة. ويبحث مكتب شروتر حاليا عن المسؤولين عن الترويج لهذا الشعار.
وقال مدير مكتب شروتر ومنسق الشؤون البحثية "أوليفر بيرتراند": "لا نعلم من يقف وراء هذا الشعار"، مضيفا في المقابل أنه من المرجح أنهم طلاب من جامعة فرانكفورت. وذكر "بيرتراند" أن الفعالية المنتقدة التي ترعاها حكومة ولاية هيسن الألمانية ستُقام في كافة الأحوال.
ع.اع. / ع.ش (د ب أ)
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة
تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
دين المحبة والعدالة
"ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
احترام ذوي المعتقدات الأخرى
"الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
"ننتمي إلى المجتمع الألماني"
وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
تنديد بالتطرف
وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حوار بين مسلمين وغير مسلمين
حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
اعتداءات..منها حرق للمساجد
منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
"لحظة تُحرِّك المشاعر"
"لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حضور سياسي وديني
جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حرية دينية في ألمانيا
"أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.
الكاتب: علي المخلافي