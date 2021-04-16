 ألمانيا- اهتمام بمتغير كورونا الهندي وتسارع وتيرة التطعيم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2021

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ألمانيا- اهتمام بمتغير كورونا الهندي وتسارع وتيرة التطعيم

قال وزير الصحة الألماني إن بلاده تولي اهتماماً شديداً على المستوى العلمي والسياسي لمتغير كورونا الهندي. يأتي ذلك في الوقت الذي تسارعت فيه عمليات التطعيم يومياً في ألمانيا لتصل581 ألف جرعة في اليوم

يانس شبان وزير الصحة الألماني

لا يستبعد شبان تصنيف الهند ودول أخرى كمناطق تنتشر فيها متغيرات كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن متغير كورونا الهندي محل اهتمام على المستوى العلمي والسياسي في ألمانيا.

وقال شبان اليوم الجمعة (23 ابريل/نيسان 2021) في برلين إنه وفقا للوضع المعرفي الحالي، فإنه ليس من المستبعد تصنيف الهند وربما دول أخرى كمناطق تنتشر فيها متغيرات كورونا، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين الهند وبريطانيا.

مختارات

فيما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني الأحد زيادات ملحوظة في عدد الإصابات بكورونا، أكد أن حوالي 15 في المائة من السكان تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد الفيروس. ووزير العمل هوبرتوس هايل يكشف عن تدابير جديدة.

بعد أيام من النقاش، مرّر مجلس الولايات في ألمانيا "بوندسرات" قانون "مكابح الطوارئ"، كما وقعه رئيس البلاد. ولم يبق لبدء دخوله حيذ النفاذ سوى خروجه في الجريدة الرسمية وهو أمر متوقع خلال اليومين المقبلين.

تجدر الإشارة إلى المناطق التي صنفتها ألمانيا حتى الآن على أنها تنتشر فيها متغيرات كورونا، هي جنوب إفريقيا والبرازيل، حيث تنتشر متغيرات مصنفة على أنها مثيرة للقلق.

وقال نائب رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لارس شاده، إنه من المحتمل "أن يضعنا المتغير أمام تحديات جديدة"، لكن ليس هناك دليل على ذلك حتى الآن، وأضاف: "علينا أن نفحص الأمر واتخاذ التحذيرات على محمل الجد"، موضحاً أنه من المهم تجنب تسلل المتغير إلى ألمانيا.

قلق من مقاومة المتغيرات للقاحات

وبحسب بيانات المعهد ليوم الأربعاء الماضي، فإن عدد الحالات المثبت إصابتها بالمتغير الهندي في ألمانيا حتى الآن هو 21 حالة. وقال شاده: "لا نرى في الوقت الحالي أي اتجاه نحو انتشار واسع نطاق داخل ألمانيا. لكننا نضع ذلك في الاعتبار ".

وأوضح شاده أن الطفرة تسمى بـ "المتغير المزدوج" لأن هناك طفرتين خاصتين داخل ما يسمى بـ"بروتين سبايك"، مضيفا أنه من المفترض أن إحدى هاتين الطفرتين تقوض استجابة الأجسام المضادة إلى حد ما، وأن الطفرة الأخرى تقوض الذراع الثانية للاستجابة المناعية.

وأشار شاده إلى أن هذه مجرد نظرية على خلفية الملاحظات في المتغيرات الأخرى مع مثل هذه الطفرات، لكن لم يتم إثبات ذلك، ولا توجد بيانات موثوقة.

وذكر شاده أنه لا يمكن القول الآن بأن المتغير منتشر بقوة وأنه مما يُطلق عليه اسم "متغير الهروب"، وقال: "كلاهما احتمالان، ولهذا السبب نضع هذا المتغير تحت الملاحظة"، مشيراً إلى أنه لم يتم تصنيفه بعد على أنها متغير مثير للقلق بسبب نقص الأدلة. تجدر الإشارة إلى أن تأثير التطعيم والمناعة بعد الإصابة يصبح أضعف مع المتغير ذي "الهروب المناعي".

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تسارع وتيرة  التطعيم

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 7ر23 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ581 ألفا و150 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين في الحملة التي بدأت في ألمانيا قبل نحو 17 أسبوعا.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 25ر3 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ. ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 81 ألفا و203 حالات.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)

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