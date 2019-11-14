 ألمانيا: انتقادات لاختبارات الإيمان للاجئين المتحولين للمسيحية | أخبار | DW | 25.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: انتقادات لاختبارات الإيمان للاجئين المتحولين للمسيحية

رغم أن عدد اللاجئين الذين اعتنقوا المسيحية بألمانيا ليس كبيرا، إلا أن البعض يشكك في دوافعهم. رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية بألمانيا انتقد ما وصفها بـ"اختبارات الإيمان" لدى اللاجئين المتحولين للمسيحية. فماذا يقصد بذلك؟

لاجئة مسلمة تحولت إلى المسيحية في ألمانيا (صورة من الأرشيف)

لاجئة مسلمة تحولت إلى المسيحية في ألمانيا (صورة من الأرشيف)

انتقد هاينريش بدفورد-شتروم رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية (الإنجيلية) في ألمانيا ما باتت توصف بـ "اختبارات الإيمان" لدى اللاجئين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية في ألمانيا.

مختارات

دعا زعيم سياسي بارز من حزب المستشارة أنغيلا ميركل لمنح امتياز خاص للاجئين الإيرانيين المتحولين للمسيحية. فما هو هذا الامتياز وما هي خلفياته؟ (23.07.2019)

عبر سياسيون ألمان على أعلى المستويات، عن استيائهم وإدانتهم للتعليقات التي أشادت بقتل سياسي ألماني مؤيد لاستقبال اللاجئين، في جريمة لم تُكشف ملابساتها بعد، واعتبروا الأمر "مثيرا للاشمئزاز" و "انهيارا للقيم الأخلاقية". (07.06.2019)

وقال بدفورد-شتروم، والذي يتولى أيضا منصب أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بولاية بافاريا في سينودس الولاية اليوم الإثنين (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بمدينة بامبرغ جنوبي البلاد إنه غالبا ما يتم التشكيك في دوافع الأشخاص، الذين يتحولون للديانة المسيحية من قبل الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) وكذلك من قبل بعض المحاكم.

وأضاف قائلا: "لا يمكننا قبول ذلك"، لأن ذلك يعني أن هذه الهيئات تشك في دوافع هؤلاء لاعتناق الديانة المسيحية، بمعنى أنهم "يريدون استغلال السر المقدس للمعمودية سياسياً"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل أكد بدفورد-شتروم أن المراسم والصلوات للاحتفال بالمناسبات الحياتية المهمة مثل التعميد والزواج والجنازة تعد "كنزا ثريا"، لافتا إلى أن الجنازات بعد الهجمات الإرهابية أو جرائم القتل العشوائي أو قتل شخصيات عامة تحظى "باهتمام كبير خارج حدود الكنيسة أيضا".

وأضاف أنه لا يمكن الفصل بين هذه "الأشكال العامة للتفسير الجمعي للحياة" وبين الالتزام في المجتمع المدني، وذكر أمثلة على ذلك بالعمل لأجل الكرامة الإنسانية والتصدي للعنف اليميني المتطرف وإعادة تقييم العنف الجنسي في الكنيسة والالتزام لأجل اللاجئين الذين اعتنقوا المسيحية.

Heinrich Bedford-Strohm (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

هاينريش بدفورد-شتروم رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية (الإنجيلية) في ألمانيا.

ويشار إلى أن الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا معروفة بدعمها لاستقبال اللاجئين وحثت الحكومة الاتحادية على تسهيل إيواء اللاجئين الذين يقصدون أوروبا قادمين من دول أخرى على متن قوارب لجوء.

كما أعرب مجمع الأساقفة البروتستانت في ألمانيا عن دعمهم لمنظمة "سي ووتش" الإغاثية الألمانية التي صودرت سفنها أكثر من مرة. كما أيدت الكنسية البروتستانتية عمليات إنقاذ طالبي اللجوء في البحر المتوسط، منتقدة بعض الدول الأوروبية التي ترفض استقبالهم.

أ.ح/ ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:51

هل ينتهى عهد سياسة ميركل للجوء؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل ينتهى عهد سياسة ميركل للجوء؟  

مواضيع ذات صلة

Irak Kampf um Mosul

سياسي ألماني يحذر من "هيستريا" بسبب عودة إسلاميين من تركيا 14.11.2019

حذر سياسي ألماني بارز، من حزب ميركل، من حالة "هيستيريا" على خلفية ترحيل متشددين إسلاميين من تركيا إلى ألمانيا، موضحا بأن المشكلة الأكبر لا تتمثل في العائدين من أماكن القتال، ولكن في "المتطرفين الذاتيين".

Deutschland Landtagswahl in Thüringen - Wahlparty AfD

ألمانيا ـ يهود ومسلمون يعبرون عن قلقهم من تقدم حزب البديل في انتخابات محلية 28.10.2019

عقب زيادة شعبية حزب البديل في الانتخابات المحلية التي جرت في ولاية تورينغن، عبر ممثلون من الجاليات اليهودية والإسلامية عن قلقهم نتيجة تقدم الحزب الشعبوي المناهض للهجرة، محذرين من ما أسموه بـ"تآكل الثقافة الديمقراطية".

Syrien kurdische Flüchtlinge bei Semalka, nahe Derik

حكومة ميركل منقسمة حول مقترح منطقة آمنة في شمال سوريا 22.10.2019

رحب ممثل للأكراد بألمانيا بدعوة وزيرة الدفاع الألماني لنشر قوات دولية بشمال شرق سوريا. لكن وزير خارجية ألمانيا يرى أن هناك عقبات كبيرة لتدويل حل الأزمة وأن دعوة كرامب-كارنباور أثارت "درجة من الانزعاج بين حلفاء ألمانيا".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  