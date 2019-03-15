 ألمانيا- اليمين الشعبوي يستغل بروز اسم″محمد″ بين المواليد الجدد | ثقافة ومجتمع | DW | 07.05.2019

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا- اليمين الشعبوي يستغل بروز اسم"محمد" بين المواليد الجدد

نشرت جمعية اللغة الألمانية قائمة بالأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا عام 2018، حيث برز فيها اسم "محمد". الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وضجة إعلامية كبيرة. فلماذا أصبح الاسم مثيراً للارتباك لهذه الدرجة الكبيرة في ألمانيا؟

Kleines staunendes glucksendes Baby unter einer Decke (picture-alliance)

أصدرت مؤخرا جمعية اللغة الألمانية (GfdS)، منظمة مستقلة سياسياً مكرسة للغة الألمانية ودراستها، قائمتها السنوية بأسماء الأطفال الأكثر شعبية في ألمانيا لعام 2018.

تقوم الجمعية ببحثها مزودة ببيانات من قبل أكثر من 700 مكتب من مكاتب السجلات المدنية في جميع أنحاء ألمانيا. وقد كشف التقرير أن الأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا في عام 2018 كانت "ماري" للفتيات، و"بول" للفتيان. ويأخذ التصنيف في الاعتبار جميع الأسماء المقدمة.

ولكن سرعان ما أصبح هذا التقرير البسيط مادة للتشويش السياسي والتقارير الإخبارية الكاذبة. وحدث كل ذلك بسبب منح 280 من أصل 22 ألف مولود جديد في برلين اسم "محمد".

جنون إعلامي

لخصت الصحيفة اليومية في برلين "تاغيس شبيغل" التقرير بأن "(محمد) أكثر شعبية من كارل هاينتس". في حين أشارت الصحيفة الأكثر انتشاراً في بريطانيا "ديلي ميل" إلى أن "محمد كان ضمن أسماء الأولاد الـ10 الأكثر شعبية ضمن 6 ولايات من أصل 16 ولاية في ألمانيا"، دون وضع النتائج في سياقها الصحيح.

ومن جهة أخرى، كانت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة في الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AFD)اليميني الشعيوي المناهض للهجرة، سريعة جداً في استخدام تويتر لإعادة نشر مقال نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار عن الدراسة. وكتبت "حسناً.. ماذا بعد! في العام الماضي، كان الاسم الأول الأكثر شيوعاً في برلين للأطفال حديثي الولادة هو "محمد" ... وهو توجه يتصاعد".

بينما كان فرع حزب البديل في برلين أقل تشفيراً فيما يخص التقرير، حيث نشر رسماً على حسابه في موقع تويتر حول الدراسة التي صورت امرأة ترتدي الحجاب وهي تدرس فصلاً مدرسياً مليئاً بالطلاب المسلمين كما يبدو، كتب على الصورة "وقف الأسلمة: فقط مع (AFD) !"

ونشرت سوسن شبلي، سياسية ألمانية من أصل فلسطيني، رداً موجهاً  لـ (AFD) عبر تغريدة على حسابها في موقع تويتر: "والدي يدعى محمد. واسمي سوسن محمد شبلي. أكبر ابن أخ لدي يدعى محمد ... سنحرص على ألا يختفي اسم محمد أبداً! ". بعد ذلك، علق موقع تويتر حسابها مؤقتاً بسبب تشغيل خوارزميات تهدف إلى منع التلاعب بالانتخابات.

تفتقر السياق

فشل تقرير جمعية اللغة الألمانية (GfdS) في توفير السياق الضروري المطلوب لنتائجه، حسب رأي غابرييله رودريغيز، الباحثة في "اسم العائلة" بجامعة لايبزيغ، وتقول لـ DW: إن هذا النقص في الوضوح في مجتمع حساس لتغيير تركيبته السكانية، وغارق في النقاشات السياسية حول قضايا الهجرة واللاجئين، أدى إلى انتشار معلومات مضللة.

وقد يكون صحيحاً إلى حد ما أن اسم "محمد" قد برز في أسماء المواليد الجدد نتيجة لتنامي أعداد المهاجرين في ألمانيا. غير أن ذلك يعود بسبب تقليد عائلي في العالم العربي يقوم على تسمية واحد من أطفال العائلة على الأقل محمد تيمناً باسم النبي.

وتضيف رودريغيز "لا توجد مجموعة كبيرة من الأسماء للاختيار بينها، كما هو الحال مع العائلات الألمانية"، مشيرة إلى أن أكثر من نصف أسماء الأطفال المسجلين في أي سنة معينة في ألمانيا فريدة من نوعها، وإن أسماء الأطفال الشائعة تتراوح بين 2 في المئة و 3 في المئة من جميع المواليد الجدد.

وغالباً ما يكون اسم "محمد" الاسم الأول في الاسم المركب الذي قد يشمل اسمين أو حتى ثلاثة اسماء، مما يؤدي إلى تكراره أكثر من الأسماء الأخرى فضلاً عن فروقات بسيطة أخرى في كتابة الاسم. ومن جهة أخرى، كان الاسم الأكثر شيوعاً للأولاد في برلين عندما أخذت جميع الأسماء المقدمة بعين الاعتبار "ألكسندر".

 وقد صنفت الدراسة اسم "محمد" في المرتبة الـ24 لأكثر الأسماء شيوعاً في ألمانيا عندما أخذت الأسماء الثانية والثالثة في الاعتبار. وتقول رودريغيز إن منهجية التقرير لم توضح بشكل كامل، الأمر الذي جعل من الصعب على الناس التوصل إلى معلومات سليمة.

إذ لغاية تقرير عام 2017، كان يتم تجميع كافة الأسماء الأولى، بغض النظر عن الترتيب، لتحديد الأسماء الأكثر شعبية. ومع ذلك، بدأت (GfdS) على مدى العامين الماضيين بنشر قائمتين منفصلتين معاً، الأولى: أسماء الأطفل كاملة الأكثر شعبية، بما فيها الاسم الثاني والثالث المعطى له، والثانية: الاسم الأول الأكثر شعبية المعطى في شهادة الميلاد.

وتضيف رودريغيز أنه دون شرح المنهجية الجديدة لتحديد مستوى شعبية الاسم، أو إعطاء أرقام محددة لأي اسم بعينه، من المتوقع أن يشعر الناس بالارتباك.

نشر الخوف

وترى رودريغيز أن هذا التقرير الذي أطلق دون سياق بشكل غير متعمد، يعكس مخاوف الألمان من تغيير المجتمع. وتقول إن "معظم أسماء الأطفال الجدد في ألمانيا من الخارج، لذا تعتبر غريبة.. وتحتاج الأذن الألمانية إلى بعض الوقت لاعتيادها". وتتابع "لا يتعلق الأمر بالأسماء الأولى فحسب، وإنما بكل ما يخص الأجانب.. إنه مجرد شحن من قبل حزب البديل (AFD)، الذي لديه هدف واضح هو خلق الخوف تجاه هذه الأشياء ليتمكنوا من الحفاظ على أنفسهم."

أوستين دافيس/ ريم ضوا.

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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