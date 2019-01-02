ألمانيا.. الموافقة على لم شمل لـ 3260 شخصاً عام 2018

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن عدد حالات لم الشمل التي تمت الموافقة عليها من قبل المكتب الإداري الاتحادي، بلغ في العام الماضي 3260 حالة، وهذا أقل بـ1740 من العدد الإجمالي المقرر لعام 2018. وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة (11 كانون الثاني/يناير) لـ (أ ف ب) إلى أن الوزارة تبذل جهودها من أجل نقل الحصة الباقية (1740 موافقة) إلى العام الحالي، مضيفاً أن نقاشات الحكومة فيما يتعلق بهذا الموضوع مستمرة ولم تنتهِ بعد.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد استبعد يوم الأربعاء الفائت أن يتم نقل الحصة الباقية إلى العام الحالي، وقال لوكالة الأنباء الألمانية: "لن يكون هناك تغيير في القانون".





وكان الائتلاف الحكومي في ألمانيا قد أقر تحديد حصة لاستقدام أهالي اللاجئين الحاصلين على وضع الحماية الثانوية، اعتباراً من آب/أغسطس الماضي بحيث لا تزيد على 5000 شخص حتى نهاية 2018، وعلى 1000 شخص كل شهر اعتباراً من بداية 2019.

ومن آب/أغسطس حتى نهاية 2018 بلغ عدد طلبات لم الشمل التي أرسلتها البعثات الألمانية في الخارج إلى دوائر الأجانب 6132 طلباً، تم من بينها إرسال 3275 إلى المكتب الإداري الاتحادي الذي وافق على غالبية تلك الطلبات (3260 طلب).

وكانت وزارة الداخلية الاتحادية قد بينت أن عدد تأشيرات الدخول التي منحتها السلطات الألمانية في إطار لم الشمل بلغت 2612 تأشيرة.

وكان قد تم تعليق العمل بإجراء لم الشمل بالنسبة للحاصلين على الحماية الثانوية –وغالبيتهم من السوريين- في عام 2016، قبل أن يتم استئنافه مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، لكن وتيرة لم الشمل سارت متباطئة حتى الآن.

م.ع.ح/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)