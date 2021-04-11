 ألمانيا - المهاجرون بين قبول تطعيم كورونا والخوف من آثاره | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.04.2021

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا - المهاجرون بين قبول تطعيم كورونا والخوف من آثاره

نقاشات وجدل كبير حول استراتيجية التطعيم ضد كورونا في ألمانيا، غير أن زاوية جديدة في هذه المعادلة قد ظهرت مؤخراً تدور حول رفض وقبول الأشخاص من أصول مهاجرة لتلقي التطعيم. فما هو موقفهم من حملة التطعيم ضد كورونا؟

صورة رمزية لعائلة في دار إقامة للاجئين بولاية براندنبورغ الألمانية

صورة رمزية لعائلة في دار إقامة للاجئين بولاية براندنبورغ الألمانية

النقاش حول التطعيم ضد كورونا يشغل جميع الأوساط في ألمانيا، ففي حين تتم دراسة إمكانية حصول الأشخاص الذين تلقوا اللقاح على امتيازات خاصة تمكنهم من حرية الحركة والتنقل، هناك مشكلة إضافية تلقي بظلالها على زاوية أخرى من أزمة كورونا، وتدور هذه المشكلة حول الأشخاص الذين يرفضون الإجراءات والقيود المفروضة بسبب الجائحة إلى جانب رفض تلقي التطعيم بأي شكل من الأشكال.

فقد نشرت تقارير محلية أن نسبة قبول اللقاح تنخفض بين الأشخاص الذين هم من خلفية مهاجرة عن غيرهم. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير الصحة الألماني ينس شبان قال في اجتماع مع هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي إن الترويج للتطعيم بين المهاجرين يمثل تحدياً كبيراً. كما تحدثت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة، آنيته فيدمان-ماوتس، عن وجود مشاكل في التواصل مع المهاجرين للتوعية بشأن كورونا، موضحة أن هذا الأمر غير مجدٍ بالطرق التقليدية.

 حواجز ومخاوف

مختارات

بدأت ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسيكون طالبو اللجوء الذين يعيشون في مراكز اللجوء ضمن المجموعة الثانية لتلقي اللقاح. في هذا المقال أجوبة عن كل الأسئلة المرتبطة بتطعيم الفيروس داخل ألمانيا.

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية سيكون فعالا أيضا ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا. ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

يبدو أن السبب قد يكون في الحواجز اللغوية التي تلعب دوراً أساسياً في الوصول إلى المعلومات وبالتالي أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الناس. إضافة إلى ذلك عناك عوامل أخرى تلعب دورا مهماً في ذلك، مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، كبيئة العمل وطبيعة الحياة عموماً، وبيئة السكن.

غير أن مدير معهد روبرت كوخ لوتار فيلر يبني وجهة نظره على نقاشات غير رسمية حول "ارتفاع عدد مرضى كورونا بين الأشخاص من أصول مهاجرة". وكان فيلر قد أثار ضجة مع هذا الادعاء في بداية شهر آذار/ مارس الماضي. علماً أنه لا توجد أرقام دقيقة في عموم البلاد حول أعداد الإصابات بين المهاجرين، فالأعداد التي تصل إلى معهد روبرت كوخ من قبل المستشفيات والمؤسسات الصحية لا تحدد هوية أو جنسية أو دين المصابين. كما أكد دكتور الأمراض الداخلية البروفيسور أوفه يانسنز على أن احترام خصوصية المرضى هي من أولوياتهم كما يحرصون على معالجة جميع المرضى "بغض النظر عن أصلهم ولون بشرتهم".

من جهة أخرى، أشعل هذا الربط بين المنشأ والإصابة بفيروس كورونا انتقادات كثيرة بين جمعيات مختلفة وقال أحد المعلقين إن نسبة كبيرة من الألمان من أصول مهاجرة يعملون في المصانع والخدمات التي تتطلب التواجد في مكان العمل ولا يمكن إنجازها من المنزل، مع وجود عدد كبير من المهاجرين يعملون في الجبهات الأمامية في مكافحة الفيروس، فضلاً عن اضطرارهم لاستخدام وسائل النقل العامة.

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ألمانيا: هل كورونا أكثر انتشارا وسط المهاجرين؟

من جهتها أيضاً ترى مفوضة شؤون الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا سيراب غولر ضعف استعداد المهاجرين للتطعيم في المقام الأول على أنه مشكلة لها علاقة بالتواصل واللغة. إذ قالت "لا يزال يتعين علينا القيام بحملة توعية أفضل باللغات المعنية".

وأوضحت غولر أن الظروف المعيشية المتردية للعديد من المهاجرين تجعل إمكانية التقاط العدوى أكبر، كما أشارت إلى تداول الخرافات والأساطير بين مجموعات المهاجرين المختلفة. إذ يعتقد العديد من طالبي اللجوء، على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح سيتم ترحيلهم بسهولة أكبر. ومن جهة أخرى تخشى الشابات من أن بعض اللقاحات يمكن أن تؤثر على خصوبتهن. لهذ السبب تدعو غولر إلى حملات توعية كبيرة لتوضيح أهمية التطعيم في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

مهاجرون يتحدثون لـDW عربية!

في حوار مع DW  عربية أوضحت زينة (اسم مستعار)، وهي لاجئة عراقية تقيم في مدينة دريسدن الألمانية منذ وصولها إلى ألمانيا  قبل 5 سنوات، عن قلقها من تلقي التطعيم وقالت إن ما "يخيفها" هو الآثار الجانبية التي قد تكون غير ظاهرة حتى الآن وأكثر ما تخشاه أن "يتسبب في أضرار تتعلق بالإنجاب مستقبلاً"، وأضافت أنها قد تفكر في تلقي التطعيم بعد أن يمر بعض الوقت للتأكد أكثر من المخاطر المترتبة عليه.

وتتشارك مع زينة المخاوف نفسها سلمى زميلتها في السكن غير أنها قد أبدت ارتياحاً أكثر وتقبلاً لما أطلقت عليه اسم "اللقاح الألماني" في إشارة إلى لقاح فايزر- بيونتيك.

من جهة أخرى، عبّرت السيدة فاديا (اسم مستعار) وهي لاجئة سورية وصلت مع زوجها إلى ألمانيا عام 2016 عن فرحها بعد أن تلقت الجرعة الأولى من اللقاح موضحة أهميته بالنسبة لوضعها الصحي الخاص. كما قال الشاب السوري أحمد. ص الذي يقيم في مدينة لايبزيغ الألمانية منذ 4 سنوات تقريباً  لـ DW عربية إنه قد أضاف اسمه إلى قائمة الأشخاص الذين يرغبون بتلقي لقاح أسترازينيكا على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره هذا اللقاح في الآونة الأخيرة، موضحاً أن الآثار الجانبية التي تم تداولها عنه لا تثير قلقه، وإنما يتطلع قدماً لتلقي اللقاح والعودة إلى الحياة الجامعية الطبيعية مجدداً.

أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في مدينة كولونيا (8/2/2021)

التطعيم ضد كورونا في ألمانيا بدأ بوتيرة بطيئة لكن مراكز التلقيح الآن تقوم بتطعيم عدد أكبر من الناس

حلول مطروحة

وللحد من مشكلة اللغة "تمت ترجمة المعلومات المتعلقة بحملة التطعيم إلى 10 لغات أجنبية. كما أن خدمة أرقام الهواتف 116 و117 متاحة بلغات مختلفة منذ منتصف شهر مارس/ آذار الجاري، مثل التركية والعربية والروسية والإنجليزية". كما تروج السلطات الألمانية للتطعيم من خلال مقاطع فيديو توجيهية بـ15 لغة.

كما بدأت بعض مراكز استقبال اللاجئين في برلين بحملة التطعيم وسط مطالب بالتخفيض من البيروقراطية حفاظاً على الصحة العامة. فوفقاً لقانون التطعيم الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية، فإن كل شخص، لديه تأمين صحي أو يقيم في ألمانيا أو مكان إقامته المعتاد ألمانيا، يحق له الحصول على تطعيم في ألمانيا.

ومن جهته، يؤكد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض على أهمية منح التطعيمات الموصي بها رسمياً لجميع الأشخاص بغض النظر عن وضع إقامتهم.

كيف تجري حملة التطعيم؟

أعلن المعهد قبل أيام أن 23.4 في المائة من السكان تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا. وحسب البيانات، قدمت كافة مراكز التطعيم حتى الآن أكثر من 25.4 مليون جرعة لقاح، شكلت الجرعة الأولى منها 19.5 مليون لقاح، والثانية نحو 6 ملايين جرعة، وارتفع بذلك نسبة السكان الذين تم تحصينهم كاملاً من المرض بجرعتي لقاح بشكل طفيف إلى 7.2 في المائة.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وكانت الأولوية في التطعيم للأشخاص الذين تجاوزوا الثمانين من العمر، وسكان دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية، كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مع زيادة خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة ومميتة.

في حين أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي أجري مؤخراً عن تأييدهم لخطط إلغاء ترتيب الأولويات في حملة التطعيم في يونيو/ حزيران المقبل. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 72 في المائة من الألمان أيدوا ذلك، بينما رفض ذلك "إلى حد ما" أو "كليا" 13 في المائة فقط. ولم يحدد 15 في المائة موقفهم من الأمر.

الكاتبة: ريم ضوا

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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