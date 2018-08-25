ألمانيا- المهاجرون أغلب ضحايا جرائم خطيرة تورط فيها مهاجرون

ذكر المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن ضحايا الجرائم الخطيرة المشتبه تورط مهاجرين فيها أغلبهم من المهاجرين أيضا. وأوضح المكتب في تقرير حول موضوع "الجريمة في سياق الهجرة" أن المهاجرين كانوا ضحايا 10 من إجمالي 11 جريمة قتل تورط فيها مهاجرون خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبوجه عام، وقعت خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس من هذا العام 89 جريمة ضد الحياة تم التحقيق فيها مع مهاجرين كمشتبه بهم. وكان أغلب هذه الجرائم الشروع في القتل.

وذكر المكتب أن 64 جريمة من هذه الجرائم كان الضحايا والمشتبه بهم من المهاجرين حصرا. ويقصد بالمهاجرين في سياق هذه الإحصائية طالبو اللجوء واللاجئون المعترف بهم والأجانب المعلق تنفيذ قرارات ترحيلهم والأجانب المقيمين في ألمانيا بدون تصريح.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الجرائم التي يشتبه تورط مهاجرين فيها في الربع الأول من هذا العام بواقع 4200 جريمة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2017 ليصل عددها إلى 66200 جريمة. وجاء في التقرير أن النسبة الأكبر من هذه الوقائع تتعلق بجرائم ممتلكات أو تزوير (28 بالمائة)، وتشكل حالات التهرب من تسديد الأجرة 55 بالمائة منها.

وبحسب بيانات المكتب، فإن الهجرة إلى ألمانيا لا تزال مستمرة، حيث تم تسجيل قدوم نحو 1,39 مليون طالب لجوء خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير عام 2015 حتى نهاية آذار/ مارس الماضي، من بينهم 34 ألف طالب لجوء خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس هذا العام.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)