ألمانيا- المسيحي الديمقراطي يرفض خفض سن الاقتراع إلى 16 عاماً

لاقى اقتراح وزيرة العدل الاتحادية في ألمانيا كاتارينا بارلي بشأن خفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عاما، معارضة لدى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في البلاد. وقال خبير شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للحزب ماتياس ميدلبرغ لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين (الرابع من مارس/ آذار 2019) إنه سيكون إجراءً "غير متسق" أن يتم منح شخص يبلغ 16 عاما حق التصويت، ومنع جميع الحقوق والواجبات الأخرى عنه في الوقت ذاته.
واتهم السياسي الألماني الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك أيضا بالائتلاف الحاكم، والذي تنتمي إليه بارلي بالقيام بـ "مناورة تودد واضحة" للتلاميذ، الذين يتظاهرون أسبوعيا لأجل حماية المناخ.
وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي
وكانت بارلي قد أشادت في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية أول أمس السبت بالشباب، الذين يتظاهرون في الشوارع لأجل حماية المناخ يوم الجمعة من كل أسبوع منذ عدة أسابيع، ودعت لخفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عاما.
وفي المقابل دافع لارس كلينغبايل، الأمين العام للاشتراكيين الديمقراطيين، عن مقترحات بارلي، وقال لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" إنه يتعين على الأوساط السياسية أن تراعي اهتمامات الشباب، وأضاف: "عمر الاقتراع 16 عاما قد يحقق إسهاما في ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع حزبي الاتحاد المسيحي: وهما حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي "البافاري".
ص.ش/ه.د (د ب أ)
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
الحفاظ على البيئة..أكثر من مجرد شعار!
حزب الخضر مرتبط بالبيئة والتقنيات الصديقة لها، ولهذا استقلت مرشحة الحزب في مدينة أوستِرودِه الصغيرة بوسط ألمانيا، دراجة كهربية صديقة للبيئة، لتنتقل بها إلى أحد المؤتمرات الانتخابية بالمدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 24 ألف نسمة.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
طعام صحي وألعاب جماعية
وخلال نفس الحملة الانتخابية التي تهدف لتجميع الأصوات لصالح الخضر، تم تقديم المنتجات الطبيعية للزوار والتي تنوعت بين جعة طبيعية خالية من الكحول، وعصائر ومخبوزات طبيعية (خالية من المواد الصناعية)، بالإضافة إلى تنظيم لعبة جماعية تقليدية بالكرات الصغيرة.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
هدايا ومعلومات حتى لغير الناخبين
تحتاج الأحزاب لأفكار جديدة في حملاتها الانتخابية في الأحياء التي تقطنها أغلبية مهاجرة، وهنا في قلب حي كورفايلر بمدينة كولونيا، حاول حزب "اليسار" نشر برنامجه وأفكاره من خلال ألعاب وهدايا للصغار وحفلات شواء وتقديم المعلومات عن الحزب للمتواجدين في الاحتفال، بالرغم من أن معظمهم لا يحق له التصويت لعدم امتلاكه جوازَ سفرٍ ألمانياً.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
الإنصات والحديث المباشر مع الناخب
مرشحة حزب اليسار في حي كورفايلر، هي السياسية غولدانه توكيورِك، والتي فتحت لها أصولها التركية بعض الأبواب لدى الناخبين. وحرصت مرشحة "اليسار"، على نقل فكرة معينة لأصحاب الأصول المهاجرة، وهي أنهم جزء من ألمانيا.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
أفكارومناقشات
اعتمد حزب "اليسار" في هذه الفعالية الانتخابية في كولونيا، على وضع أفكاره على لوحة أمام المارة، كانت السبب في مناقشات واسعة بين مؤيد ورافض لهذه الفكرة أو تلك.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
نقاشات متواصلة مع الناخبين
تغيرت الأجواء الهادئة التي يعرفها سكان قرية لودفيغشورغاست القريبة من مدينة كولمباخ بولاية بافاريا، والسبب هو المؤتمر الانتخابي لمرشحة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إيمي تسويلنر بصحبة السياسي المخضرم فولفغانغ بوسباخ من الحزب المسيحي الديمقراطي. جذب المؤتمر الانتخابي، الناخبين من المدن والبلدات المجاورة ليس للاستماع فحسب، بل لمناقشة السياسيين أيضا.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
قضايا ساخنة تغلب على الأجواء الاحتفالية
لم تتركز الأجواء في هذا المؤتمر الانتخابي على شرب الجعة، كما هي العادة في المؤتمرات الانتخابية في بافاريا، بل إن النقاشات كانت ساخنة ومتعلقة بالكثير من القضايا الراهنة على الساحة الألمانية، ومن بينها النقاش حول مسألة وضع حد أقصى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
عندما يفشل السياسي في إقناع الناخب
لا يقتصر الحضور في المؤتمرات الانتخابية لحزب ما، على أنصار هذا الحزب، بل إن هذه المؤتمرات أحيانا تجتذب رافضي برنامج الحزب نفسه، كما هو الحال مع هذا الرجل الذي أعرب عن تشككه في ما جاء خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وأعرب بعض الحضور خلال المؤتمر صراحة عن نيتهم التصويت لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناوئ للمهاجرين.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
السيلفي والكلمات الحماسية قبل الوقوف أمام الكاميرا
رجال الأمن يحيطون بمارتين شولتس -منافس المستشارة أنغيلا ميركل على كرسي المستشارية- قبيل دخوله الاستديو للقاء تليفزيوني. وفي هذه اللحظات لم ينس شولتس أنه في خضم حملة انتخابية، إذ حرص على التقاط "السيلفي" مع أنصاره وأدلى ببعض التصريحات الحماسية قبل أن يواجه الكاميرا للمرة الأخيرة قبل الانتخابات.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
حملة انتخابية في مقهى للشيشة
التقى أنصار حزب "الحزب" الساخر، في مؤتمر انتخابي بمدينة فرانكفورت على نهر الأودَر بشرق ألمانيا. واختار أنصار الحزب أحد مقاهي الشيشة كنقطة تجمع لهم، كما حرصوا على الظهور بملابس رسمية تضفي طابعا جديا على تجمع الحزب الساخر. إعداد: زيلكِه فونش/ ابتسام فوزي