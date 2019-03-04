ألمانيا- المسيحي الديمقراطي يرفض خفض سن الاقتراع إلى 16 عاماً

لاقى اقتراح وزيرة العدل الاتحادية في ألمانيا كاتارينا بارلي بشأن خفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عاما، معارضة لدى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في البلاد. وقال خبير شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للحزب ماتياس ميدلبرغ لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين (الرابع من مارس/ آذار 2019) إنه سيكون إجراءً "غير متسق" أن يتم منح شخص يبلغ 16 عاما حق التصويت، ومنع جميع الحقوق والواجبات الأخرى عنه في الوقت ذاته.

واتهم السياسي الألماني الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك أيضا بالائتلاف الحاكم، والذي تنتمي إليه بارلي بالقيام بـ "مناورة تودد واضحة" للتلاميذ، الذين يتظاهرون أسبوعيا لأجل حماية المناخ.

وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي

وكانت بارلي قد أشادت في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية أول أمس السبت بالشباب، الذين يتظاهرون في الشوارع لأجل حماية المناخ يوم الجمعة من كل أسبوع منذ عدة أسابيع، ودعت لخفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عاما.

وفي المقابل دافع لارس كلينغبايل، الأمين العام للاشتراكيين الديمقراطيين، عن مقترحات بارلي، وقال لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" إنه يتعين على الأوساط السياسية أن تراعي اهتمامات الشباب، وأضاف: "عمر الاقتراع 16 عاما قد يحقق إسهاما في ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع حزبي الاتحاد المسيحي: وهما حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي "البافاري".

ص.ش/ه.د (د ب أ)