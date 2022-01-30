ألمانيا... المراهق المعتقل مشتبه في إعداده لهجوم إسلاموي

تحقق السلطات الألمانية في قضية مراهق اعتقل أول أمس بتهمة الاشتباه في الإعداد لهجوم إسلاماوي يشكل خطرا على الدولة، حسبما أعلن الإدعاء العام الاثنين (31 يناير/كانون الثاني 2022). وقد تم القبض على المشتبه به بشكل مؤقت. وبسبب الاشتباه في وجود متفجرات فتشت الشرطة الاتحادية أول أمس قطارا في مدينة فونشتورف بالقرب من هانوفر واستعانت بكلاب بوليسية بحثا عن متفجرات.

وقامت الشرطة بتفتيش قطار سريع "إي.سي.إي" بالقرب من مدينة هانوفر للاشتباه في وجود متفجرات، واستخدمت الشرطة الكلاب المتخصصة في العثور على هذه المواد. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الأحد إن الاشتباه لم يتم تأكيده وأشار إلى أن نحو 100 راكب اضطروا إلى الانتظار إلى ما يزيد عن ساعة في المحطة مساء السبت قبل أن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم صوب ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وكانت تحقيقات حول الوسط الشخصي للمشتبه به أسفرت عن إشارات على وجود حالة خطر محتملة في منطقة هانوفر. وكانت الشرطة الاتحادية ضبطت الشاب الصغير في محطة القطار الرئيسية في هانوفر بعد ظهر الأحد. وقد فحص متخصص في إبطال مفعول القنابل حقيبة كانت بحوزة الشاب، وانتهى الخبير إلى أن الحقيبة لا تحوي مواد خطيرة. وحسب بيانات الشرطة الاتحادية، فإن الشاب تصرف على نحو لافت للأنظار أثناء التفتيش في محطة القطار وأنه ترك حقيبة بها أشياء في مركز للسفر. وقد تم تطويق المنطقة في أعقاب ذلك، وأضافت الشرطة أنه لم يتم ضبط سوى ملابس في الحقيبة. من جانبها، قالت شرطة هانوفر إن عملية الشرطة سبقها ورود إشارة إلى الشرطة في كولونيا.

ح.ز/خ.س (د.ب.أ)