ألمانيا: المحافظون يناشدون شتاينماير إيقاف قانون تقنين القنب

رغم إقراره في مجلس الولايات لاتزال الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المعارض في ألمانيا تأمل في أن تتمكن من إيقاف قانون تقنين القنب المثير للجدل. المحافظون الألمان ناشدوا الرئيس شتاينماير عدم التوقيع على القانون.

وجه تينو زورغه، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) لشؤون السياسة الصحية، مناشدة إلى الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير بعدم التوقيع على قانون تقنين القنب الهندي الذي أقر يوم أمس الجمعة في مجلس الولايات (البوندسرات).

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال زورغه المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل) اليوم السبت (32 مارس/ آذار 2024): "يجب إيقاف القانون بعد الجدل الفوضوي الذي حدث في الأسابيع الماضية. لم يفت الأوان بعد لذلك".

وأضاف زورغه: "نناشد الرئيس الألماني عدم التوقيع على قانون القنب. فانتقاد جميع وزراء العدل والداخلية في الولايات بالإجماع (للقانون)، كبير للغاية".

ورغم وجود العديد من المآخذ على القانون، فإنه لم تكن هناك أغلبية داخل مجلس الولايات تؤيد إحالة القانون إلى لجنة الوساطة مع مجلس النواب لتعطيله مؤقتا. وسعيا منها لتجنب فشل القانون، تعهدت حكومة المستشار أولاف شولتس بتغيير بعض اللوائح في القانون لاحقا.

ويسمح هذا القانون بحيازة وزراعة القنب بالنسبة للأشخاص البالغين مع الخضوع للعديد من الشروط المتعلقة بالاستهلاك الشخصي ويمثل القانون نقطة تحول في سياسة المخدرات، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة في عطلة عيد الفصح المقبل، ويجب استباق هذه الخطوة بنشر القانون رسميا، عندما يوقع عليه الرئيس الألماني شتاينماير.

ويقوم رئيس الدولة في ألمانيا بشكل أساسي بفحص القوانين المعروضة عليه للتأكد مما إذا كانت صيغت بما يتوافق مع مع أحكام الدستور.

ووفقا للرأي القانوني السائد، يحق لرئيس الدولة أيضا أن يمارس حق فحص المواد في حدود ضيقة، وبناء على ذلك يمكنه رفض التوقيع على قانون ما إذا كان محتواه يخالف القانون الأساسي (الدستور) على نحو واضح.

وبحسب بيانات المكتب الرئاسي، لم تكن هناك سوى ثماني حالات فقط حتى الآن هي التي رفض فيها رؤساء التوقيع على قوانين معروضة عليهم.

يشار إلى أن مسألة عدم دستورية القانون لم تلعب أي دور في النزاع المحتدم حول خطوة تقنين القنب.

ويسمح القانون للأشخاص البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بشكل مبدئي بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من القنب للاستهلاك الشخصي، كما يسمح القانون بزراعة ثلاث نباتات من القنب وحيازة 50 غراما من القنب للاستهلاك الشخصي داخل المنازل.

في المقابل، يمنع القانون تدخين القنب في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والملاعب الرياضية وعلى مسافة 100 متر من مدخل هذه الأماكن.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)