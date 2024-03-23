ألمانيا: المجموعة المسؤولة عن هجوم تسلا نفذت جرائم مشابهة

كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن هجوم المجموعة اليسارية (البركان) على إمدادات الطاقة لمصنع تسلا للسيارات الكهربائية قرب برلين لم يكن الأول من نوعه للمجموعة.

أعلنت السلطات الألمانية أنها على علم بأن مجموعة "فولكانغروبه" ( البركان) اليسارية المتطرفة التي تبنت المسؤولية عن هجوم الحريق المتعمد الأخير على إمدادات الطاقة لمصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية بالقرب من برلين، كانت ارتكبت 11 جريمة أخرى مشابهة منذ عام 2011.

وردا على سؤال من صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، في عددها المقرر صدوره غداً الأحد (24 آذار/مارس 2024)، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن المجموعة نفذت جرائم حرائق متعمدة أخرى استهدفت كابلات وأعمدة إرسال وخطوط الكهرباء.

وأوضح المتحدث أن بعض الهجمات أدت إلى أضرار كبيرة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وقطع شبكات الراديو وإعاقة حركة النقل العام المحلي.

يشار إلى أنه في وقت سابق هذا الشهر، قام مُعتدون بإشعال النيران في برج كهرباء يمكن الوصول إليه بحرية في حقل بولاية براندنبورغ، ويمثل هذا البرج جزءاً من إمدادات الطاقة الخاصة بمصنع تسلا للسيارات في منطقة غرونهايده القريبة من برلين.

وأدى الهجوم إلى توقف الإنتاج لعدة أيام في مصنع تسلا المملوك للملياردير إيلون ماسك الوحيد في قارة أوروبا. وفي وقت لاحق، أعلنت مجموعة "فولكانغروبه" (البركان) مسؤوليتها عن الهجوم.

وتولى مكتب الادعاء الاتحادي- أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا- التحقيق في القضية، وكلف المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بإجراء تحريات في الواقعة نظراً لوجود اشتباه أولي في أن القضية تتعلق بأمور من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية والقيام بأعمال تخريب بالمخالفة للدستور.

ويعمل في مصنع تسلا، الذي تم افتتاحه في آذار/مارس 2022، حوالي 12500 شخص.

خ.س/أ.ح (د ب أ)