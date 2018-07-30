ألمانيا - القواعد الجديدة للمّ شمل أسر لاجئي الحماية الثانوية

منذ عام 2015، وصل إلى ألمانيا أكثر من مليون لاجئ. كثير من هؤلاء اللاجئين، سواء ممن حصلوا على الحماية الكاملة أو الحماية الثانوية، كانوا يقومون بإحضار عائلاتهم إلى ألمانيا عبر ما يعرف بــ "لمّ الشمل". ومن أجل الحد من عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، قررت الحكومة فرض حظر مؤقت على لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في مارس/آذار 2016.

واعتبارا من الأول من أغسطس/ آب، توقف هذا الحظر المؤقت، وعليه فإذا كنت ممن يتمتعون بالحماية الثانوية، يمكنك التقدم مجدداً لإحضار بعض أفراد عائلتك المباشرين إلى ألمانيا. فيما يلي بعض الإجابات على بعض الأسئلة الشائعة حول اللائحة الجديدة.

من الذين يخضعون للائحة الجديدة؟

يندرج تحت هذه اللائحة الجديدة أولئك الذين يتمتعون بالحماية الثانوية، وهي التي تمنح للاجئين الذين لا يتعرضون للاضطهاد في وطنهم الأم، إلا أنهم يواجهون خطر التعرض للعنف أو التعذيب إذا ما عادوا إلى ديارهم. يحصل هؤلاء اللاجئون على الحماية لمدة عام واحد في ألمانيا، ولكن يمكن تمديدها لمدة عامين آخرين إذا تم استيفاء شروط معينة.

من هم أفراد الأسرة الذين يمكن إحضارهم إلى ألمانيا؟

يمكن إحضار أفراد الأسرة المباشرين إلى ألمانيا مثل الأزواج، والأطفال القصر. يمكن أيضًا إحضار آباء الأطفال القُصر الذين يعيشون في ألمانيا.

ما هي المعايير التي تؤهل من لديه حماية ثانوية لإحضار أسرته إلى ألمانيا؟

لا يوجد ضمان قانوني للمّ شمل الأسرة. تقوم السلطات الألمانية بدراسة كل حالة على حدة، وتأخذ في الاعتبار الأسباب الإنسانية مثل المدة التي انفصلت فيها الأسرة عن بعضها. إذا ارتكب لاجئ الحماية الثانوية جريمة أو كان لديه فرصة ضئيلة للبقاء على المدى الطويل في ألمانيا، فمن المحتمل ألا تسمح له السلطات الألمانية بإحضار أسرته إلى ألمانيا. إذا كان لدى الشخص الحاصل على الحماية الثانوية سكن أو وظيفة في ألمانيا، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على طلبه للم شمل أسرته وإحضارها إلى ألمانيا.

كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم القدوم إلى ألمانيا وفقاً لهذه اللائحة الجديدة؟

يوجد حالياً 34،000 استفسار لدى السلطات الألمانية لتحديد موعد لم شمل الأسرة. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت البيانات الواردة في هذه الطلبات محدثة أم لا. لكن السلطات الألمانية، حددت عدد أفراد العائلة الذين يمكنهم القدوم إلى البلاد بـــ 1000 شخص في الشهر.

كيف يتم التعامل مع طلب لم شمل الأسرة؟

يمكن تقديم طلبات لم شمل الأسرة في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج. ستقوم مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في كل من عمّان وبيروت وأربيل بالاهتمام بطلبات من يريدون القدوم إلى ألمانيا للالتحاق بعائلاتهم. إذا لم تحصل على موعد في المرة الأولى، فلن تكون هناك حاجة لملء طلب ثانٍ وقد يتم الاتصال بك في وقت لاحق.

سيتم إرسال جميع الطلبات إلى ألمانيا، حيث سيقوم مكتب تسجيل الأجانب بالتحقق منها، ثم يتخذ (المكتب الاتحادي للإدارة Bundesverwaltungsamt -BVA) القرار النهائي بشأن من يمكنه القدوم إلى ألمانيا، مع مراعاة كافة المعايير التي يحددها القانون. كما سيراعي المكتب الاتحادي للإدارة الالتزام بالعدد الشهري المخصص لإحضار أفراد الأسر من الخارج وهو 1000 شخص شهرياً. إذا تم قبول الطلب، ستقوم السلطات الألمانية في الخارج بإصدار التأشيرة، ويمكن لأفراد العائلة الشروع في رحلتها للقدوم إلى ألمانيا.

ويسلي دوكري/ع.ح-مهاجر نيوز