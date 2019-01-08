ألمانيا- القبض على مشتبه به في قضية سرقة بيانات السياسيين

أعلن مكتب مكافحة الجرائم في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2019) أنه تم القبض على شاب عمره 20 عاماً في ولاية "هيسن" بوسط ألمانيا، للاشتباه به في قضيت السطو على بيانات مئات السياسيين والمشاهير في ألمانيا ونشرها على الانترنت.

وقالت الشرطة إنها قامت بتفتيش مسكن المشتبه به يوم الأحد وجرى التحفظ عليه. وتعقد الشرطة مؤتمر صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء لكشف تفاصيل جديدة حول المسألة.

وقال موقع "شبيغل أونلاين" إن الشاب اعترف بجريمته في استجوابه للمرة الأولى. وأضاف الموقع أن المحققين يتوقعون أن يكون قد قام بالفعل بمفرده "يبدو أنه لم يكن يعرف إطلاقا البعد الكامل لفعلته"، يقول أحد المحققين لـ"شبيغل". وما زال هذا الشاب يسكن لدى والديه وتشير المعلومات الأولية إلى أنه لا توجد لديه صلات مع أجهزة استخبارات خارجية.

وكانت معلومات انتشرت منذ الخميس الماضي عن قيام شخص مجهول على مدار أسابيع بنشر "روابط" لبيانات ضخمة عبر موقع تويتر بداية من أول ديسمبر/ كانون الأول وحتى يوم الـ24 من الشهر نفسه. في البداية كانت البيانات تتعلق بمشاهير من عالم التلفزيون ويوتيوب، ثم تحول في الأيام الأخيرة إلى بيانات لمئات السياسيين، بينهم المستشارة الألمانية نفسها.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)