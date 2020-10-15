ألمانيا: القبض على مراهق يشتبه في تجنيده أعضاء لـ"داعش"

ألقت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا (كولن) غربي ألمانيا القبض على شاب (18 عاما) يشتبه أنه قام بتجنيد أعضاء لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وبحسب البيانات، تمت عملية إلقاء القبض على الشاب المصنف على أنه "إسلاموي" يشكل خطرا أمنيا في ألمانيا، صباح اليوم. وأضافت البيانات أن الشاب "يواجه اشتباها قويا في أنه قام في حالات كثيرة بتجنيد أعضاء أو مؤيدين" لتنظيم داعش".

وبحسب بيانات الادعاء العام في دوسلدورف، كان سبب أمر الاعتقال ضد الشاب هو جهات اتصال على تطبيقات الدردشة الخاصة بالشاب. ومن المقرر أن يمثل الشاب اليوم أمام قاضي تحقيقات بالمحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

ولم يذكر المحققون المزيد من التفاصيل بداية حول شخصية هذا الشاب أو جنسيته. بيد أن صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" قالت إن الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه في منطقة "بول" بجنوبي شرق كولونيا يحمل الجنسية الألمانية وأنه لم تشارك قوات خاصة في عملية القبض عليه.

وأضافت الصحيفة على موقعها بالإنترنت أن السلطات الأمنية "تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان الشاب ينتمي لإحدى الشبكات ومن هم الأشخاص الذين تواصل معهم".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)