 ألمانيا: القبض على طالب لجوء هدد بتفجير نفسه في برلين | أخبار | DW | 21.06.2019

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أخبار

ألمانيا: القبض على طالب لجوء هدد بتفجير نفسه في برلين

ألقت السلطات الأمنية ألألمانية القبض على طالب لجوء مرفوض ينحدر من دولة عربية، بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين. وأكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد حاليا أدلة على خلفيات دينية أو سياسية متطرفة عند الرجل.

Deutschland Amokalarm an Schule in Esslingen (picture-alliance/dpa/S. Friebe)

(أرشيف)

ألقت سلطات الأمن في مدينة أوزنابروك الألمانية القبض على رجل منحدر من لبنان بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين. وقال وزير الداخلية المحلي بولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2019) في برلمان الولاية إن الرجل هدد بإيذاء أفراد من عائلته.

مختارات

وبحسب البيانات، فإن الرجل (33 عاما) معروف لدى السلطات بتورطه في أعمال عنف، ومصنف على أنه حالة شديدة الخطورة في العنف المنزلي.

وقال بيستوريوس إن المشتبه به أعلن أنه يريد أن يموت شهيدا. وكانت السلطات أطلقت سراح الرجل من السجن في شباط/ فبراير الماضي، وألقت القبض عليه يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد حاليا أدلة على خلفيات دينية أو سياسية متطرفة عند الرجل. وأضافت الوزارة أنه لا يعتقد حتى الآن أن هناك أشخاصا آخرين متورطون في خطط إرهابية ممكنة يقوم بها الرجل. وفضلا عن ذلك فإن محكمة الولاية أعلنت وضع الرجل تحت التحفظ مدة طويلة بدافع مواجهة عمل جنائي إرهابي محتمل. وتجري السلطات حاليا تحريات حول دوافع الرجل، وما إذا كان مختلاً عقلياً. 

ويمكث الرجل مدة 14 يوما تحت الحبس التحفظي، وأدى تقييم مدى خطورة الرجل واندفاعه المعروف دورا في ذلك. وكانت دعوى جنائية رفعت ضده مؤخرا بسبب تهديده باستخدام العنف مجددا. وكان الرجل الذي يقول إن له هوية فلسطينية تقدم بطلب لجوء إلى السلطات الألمانية دون أن ينجح في الحصول على اللجوء وفقا لبيانات الوزارة، ومن ثم ينبغي ترحيله. ويرجع ذلك حتى الآن إلى أن جنسية الرجل لم يتم تحديدها بصورة واضحة بعد.

وقالت الوزارة إن بيان هوية الرجل ينبغي تحديده بهدف ترحيله ولكن التعامل مع هذا الأمر لم ينته حتى الآن. ويسمح قانون الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى الذي صدر خلال أيار/ مايو الماضي بالتحفظ على الشخص المسجل خطرا مدة تصل إلى 35 يوما في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    في هذا المكان بالقرب من مهرجان للموسيقى في مدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه، وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصا بجروح ثلاثة منهم في حالة خطرة. يعيش الشاب في ألمانيا منذ سنتين وقد قدَّم طلب لجوء قبل عام وتم رفض طلبه، وتم إعطاؤه إقامة مؤقتة يجوز سحبها أو إلغاؤها في أي وقت.

  • Deutschland Ansbach Explosion Rettungssanitäter

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    المسعفون حاولوا إنقاذ منفذ الاعتداء دون جدوى.

  • Deutschland Ansbach Explosion PK Joachim Herrmann

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان الذي حضر إلى مكان التفجير في مدينة أَنسباخ إنه: "اعتداء جديد للأسف مما يزيد طبعا من مخاوف الناس". وأضاف أن منفذ الاعتداء المقيم في أنسباخ حاول الانتحار مرتين قبل ذلك، كما أنه أُدخل إلى عيادة للأمراض النفسية.

  • Deutschland Ansbach Explosion

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    وفي وقت لاحق أكد وزير داخلية بافاريا أن الجاني قام بتصوير مقطع فيديو يهدد فيه ألمانيا، وأنه تم العثور على هاتفيين وحاسب لوحي في منزله، وجد فيها مقاطع فيديو ذات محتويات سلفية، وأشار إلى أن جميعها باللغة العربية.

  • Deutschland Ansbach Stadtansicht

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    منفذ الاعتداء - الذي رفضت السلطات طلب لجوء تقدم به قبل عام- كان يريد "منع" تنظيم احتفال للموسيقى في الهواء الطلق يشارك فيه 2500 شخص في مدينة أنسباخ التي كان يعيش فيها. وحاول مفجِّر العبوة الناسفة الدخول إلى مكان الاحتفال إلا أنه عاد أدراجه خلال المساء لأنه لم يكن يحمل بطاقة دخول.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    من جهته، أشار المدير المساعد لشرطة أنسباخ رومان فرتينغر إلى "أدلة" من بينها قِطَع معدنية أُضيفت إلى المواد المتفجرة.

  • Deutschland Explosion in Ansbach bei Nürnberg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    انفجرت العبوة بعيد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي أمام المقهى في وسط المدينة في مكان قريب جداً من الاحتفال.

  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    يأتي هذا الاعتداء بينما تعيش البلاد أجواء من التوتر الشديد بعد سلسلة من المآسي خلال أسبوع واحد.

  • Deutschland München nach dem Amoklauf Trauernde

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    فهذه هي المرة الرابعة التي يقع فيها اعتداء في ألمانيا في غضون أسبوع، ثلاثة منها في ولاية بافاريا. فمساء الجمعة أقدم شاب في الـ 18 من العمر يعاني من اضطرابات عقلية ومهووس بعمليات القتل الجماعي - لكن لا رابط بينه وبين الجهاديين مبدئيا- بقتل تسعة أشخاص في ميونيخ وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة خلال إطلاق النار.

  • Schwerverletzte bei Attacke in Zug bei Würzburg

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    وفي 18 تموز/ يوليو 2016 أصاب طالب لجوء قيل إنه أفغاني أو باكستاني خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورستبورغ، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش".

  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

    هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

    كما أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ أن طالب لجوء سوري (21 عاما) قتل امرأة وأصاب شخصين بساطور في وسط مدينة رويتلينغن جنوب غرب ألمانيا الأحد (24 تموز/ يوليو 2016) قبل أن يتم اعتقاله. وقالت الشرطة إن السوري "كان على خلاف" مع المرأة فقتلها "بساطور" قبل أن يجرح امرأة ثانية ورجلا.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

هجوم أنسباخ.. رابع اعتداء دامٍ في ألمانيا خلال أسبوع

في مدينة أنسباخ فجر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة فقُتل هو نفسه وأصاب آخرين. ووزير داخلية الولاية يعلن عن أن الانتحاري كان على صلة بتنظيم "داعش"، إذ عُثر على مقطع فيديو يهدد فيه ألمانيا بهجوم إرهابي. (25.07.2016)  

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