ألمانيا: القبض على طالب لجوء هدد بتفجير نفسه في برلين

ألقت سلطات الأمن في مدينة أوزنابروك الألمانية القبض على رجل منحدر من لبنان بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين. وقال وزير الداخلية المحلي بولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2019) في برلمان الولاية إن الرجل هدد بإيذاء أفراد من عائلته.

وبحسب البيانات، فإن الرجل (33 عاما) معروف لدى السلطات بتورطه في أعمال عنف، ومصنف على أنه حالة شديدة الخطورة في العنف المنزلي.

وقال بيستوريوس إن المشتبه به أعلن أنه يريد أن يموت شهيدا. وكانت السلطات أطلقت سراح الرجل من السجن في شباط/ فبراير الماضي، وألقت القبض عليه يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد حاليا أدلة على خلفيات دينية أو سياسية متطرفة عند الرجل. وأضافت الوزارة أنه لا يعتقد حتى الآن أن هناك أشخاصا آخرين متورطون في خطط إرهابية ممكنة يقوم بها الرجل. وفضلا عن ذلك فإن محكمة الولاية أعلنت وضع الرجل تحت التحفظ مدة طويلة بدافع مواجهة عمل جنائي إرهابي محتمل. وتجري السلطات حاليا تحريات حول دوافع الرجل، وما إذا كان مختلاً عقلياً.

ويمكث الرجل مدة 14 يوما تحت الحبس التحفظي، وأدى تقييم مدى خطورة الرجل واندفاعه المعروف دورا في ذلك. وكانت دعوى جنائية رفعت ضده مؤخرا بسبب تهديده باستخدام العنف مجددا. وكان الرجل الذي يقول إن له هوية فلسطينية تقدم بطلب لجوء إلى السلطات الألمانية دون أن ينجح في الحصول على اللجوء وفقا لبيانات الوزارة، ومن ثم ينبغي ترحيله. ويرجع ذلك حتى الآن إلى أن جنسية الرجل لم يتم تحديدها بصورة واضحة بعد.

وقالت الوزارة إن بيان هوية الرجل ينبغي تحديده بهدف ترحيله ولكن التعامل مع هذا الأمر لم ينته حتى الآن. ويسمح قانون الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى الذي صدر خلال أيار/ مايو الماضي بالتحفظ على الشخص المسجل خطرا مدة تصل إلى 35 يوما في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)