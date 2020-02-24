ألمانيا- القبض على شخص ثان في تحقيقات حادث الدهس في الكرنفال

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمنياتها بسرعة التعافي لمصابي حادث الدهس بولاية هيسن، وسط ألمانيا، وفقا لما ذكرته أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية. وقالت ديمر عبر موقع تويتر، نقلا عن ميركل: "أشاطر مصابي فولكمارسن وذويهم، مشاعرهم، أتمنى للجميع سرعة التعافي التام، وأتقدم بخالص الشكر للشرطة والأطقم الطبية".

معلومات جديدة حول المشتبه به

وكانت سيارة قد استهدفت جموعا من المشاركين في مسيرة بالكرنفال اليوم الإثنين (24 فبراير/ شباط 2020) بمدينة فولكمارسن بولاية هيسن، مما تسبب في إصابة نحو 30 شخصا، سبعة منهم بشكل خطير، وفقا لبيانات الشرطة.

وقالت النيابة العامة إنه تم "توقيف" سائق السيارة الذي أصيب أيضا بجروح، وهو ألماني عمره 29 عاما ينحدر من البلدة التي يبلغ عدد سكانها أقل من سبعة آلاف نسمة. لكنه لم يكن في وضع يسمح باستجوابه بسبب جروحه وتلقيه عناية طبية.

وأعلن القضاء فتح تحقيق في "محاولة قتل". ولم تضع النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الإرهاب يدها على الملف، ما يشير إلى أن السلطات ترجح في الوقت الحاضر عملا متعمدا من غير أن يكون اعتداء إرهابيا. وأعلنت النيابة العامة في بيان "إننا نحقق في كل الاتجاهات"، مشيرة إلى أنه ليس بوسعها في الوقت الحاضر إعطاء معلومات حول دوافع المشتبه به.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن السائق كان "في حالة سكر شديد" عند حصول الوقائع. وصرحت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين بأن الشواهد الأولية تفيد بأن منفذ الجريمة لم يكن معروفا كمتطرف. وفي الوقت نفسه، كشفت معلومات لـ(د.ب.أ) بأن هذا الشخص كان معروفا للشرطة بجرائم توجيه إهانات والتعدي على حرمات المنازل وجرائم الإكراه.

شاهد أم مشتبه به؟

وأكد رئيس شرطة فرانكفورت، غيرهارد بيريسفيل، أنه تم إلقاء القبض على شخص ثان في إطار التحقيقات الجارية بشأن جريمة الدهس. غير أن بيريسفيل أكد على هامش فعالية مساء اليوم في فرانكفورت أنه من غير الواضح للشرطة ما إذا كان يمكن التعامل مع هذا الشخص على أنه مشتبه به أم مجرد شاهد.

ورفض كبير وكيلي الادعاء العام، ألكساندر بادله، الإجابة على سؤال من جانب وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) بشأن الشخص الذي ألقي القبض عليه.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)