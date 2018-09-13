 ألمانيا- القبض على سلفيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي | أخبار | DW | 22.03.2019

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أخبار

ألمانيا- القبض على سلفيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

في حملة مداهمات في عدد من المدن بوسط ألمانيا، احتجزت السلطات 11 شخصا وبدأت في التحقيق معهم للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم باستخدام سيارة وبنادق بهدف قتل أكبر عدد ممكن من "الكفار"، على حد قولهم، حسب النيابة في فرانكفورت.

Salafist - Deutschland (Imago/Reporters/M. Meuris)

أرشيف

صرح الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية بأن من يعتقد أنهم سلفيون متطرفون من منطقة راين-ماين وسط ألمانيا ربما يكونوا قد خططوا لهجوم بمركبة وأسلحة نارية على أهداف ألمانية.

وقال الادعاء العام اليوم الجمعة (22 مارس/ آذار 2019) عقب حملة مداهمة على عدد من الأماكن المشتبه فيها بولايتي هيسن وراينلاند بفالتس إن الهدف الذي كان يقصده الإسلاميون بالهجوم هو "قتل أكبر عدد ممكن من "الكفار"، على حد قولهم.

مختارات

شنّت الشرطة الألمانية حملة مداهمات بقوات كبيرة ضد جمعية سلفية في مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى (غرب) صباح الثلاثاء، يعتقد أنها كانت تجند مسلمين للقتال في مناطق النزاع. (14.03.2017)

أعلنت الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى بشمال ألمانيا أن رجالها قاموا بتنفيذ حملة مداهمات واسعة في صفوف المشهد الإسلاموي المتشدد في مدينة غوتينغن شملت 12 موقعا واعتقلت اثنين ممن وصفتهم "بالخطرين". (09.02.2017)

وأوضح الادعاء أن المشتبه بهم الرئيسيين هم شاب عمره 21 عاما من مدينة أوفنباخ وشقيقان في الحادية والثلاثين من عمرهما من مدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن.

وألقت السلطات القبض على أحد عشر شخصا تجري تحقيقات مع عشرة منهم، ويفترض أن يمثلوا اليوم الجمعة أمام قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية في فرانكفورت، ويبت القاضي في إصدار أوامر باعتقالهم ووضعهم في الحبس الاحتياطي.

وتقول النيابة إن أعمار المشتبه بهم بين20 و42 عاما وهم من مدن فرانكفورت، أوفنباخ، فيسبادن وماينز. وأشارت إلى أنهم ينتمون جميعهم إلى تجمع للسلفيين بالمنطقة.

وخلال المداهمات تحفظت قوات الأمن على أدلة عديدة من بينها 20 ألف يورو نقدا وعدد من السكاكين، وقليل من المخدرات وعدد كبير من المستندات وبطاقات تخزين الكتروني، حسب النيابة العامة.

وكانت متحدثة باسم النيابة العامة في مدينة فرانكفورت ذكرت في وقت سابق اليوم بأن الأمر يدور حول الاشتباه في الإعداد لجريمة تعرض الدولة لخطر كبير. وشارك في حملة المداهمات والقبض على المشتبه فيهم في الولايتين اليوم الجمعة حوالي 200 شرطي من بينهم عدد من القوات الخاصة في الشرطة.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

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