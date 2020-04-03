 ألمانيا- القبض على رجل دعا إلى التظاهر ضد ″قيود كورونا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا- القبض على رجل دعا إلى التظاهر ضد "قيود كورونا"

دعا رجل عبر أحد المواقع الإلكترونية إلى تنظيم مظاهرة اعتراضاً على القيود المشددة التي فرضتها ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية في محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن مواطنين أبلغوا الشرطة عنه ليتم اعتقاله.

رجل شرطة بإحدى مدن ولاية بادن-فورتمبرغ يراقب التزام المواطنين بمنع التجمعات

فرضت ولاية بادن-فورتمبرغ كغيرها من الولايات الألمانية قيوداً مشددة على الحركة والتجمع في محاولة منها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بين سكان البلاد.

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل في مدينة مانهايم بولاية بادن-فورتمبرغ، غربي البلاد، بسبب دعوته عبر الإنترنت إلى التظاهر ضد القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

مختارات

غالبية الألمان راضون عن أداء التحالف الحاكم في إدارة أزمة كورونا في بلادهم، حسبما أظهر استطلاع حديث للرأي. ولعل أبرز المستفيدين من هذه الأزمة التاريخية هي المستشارة ميركل التي يبدو أنها استعادت شعبيتها من جديد. (03.04.2020)

(21.03.2020)

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت (4 أبريل/ نيسان 2020) إن الرجل دعا إلى جريمة، وفقا للقواعد المعمول بها حالياً للحد من أزمة كورونا، وذلك عبر دعوته إلى مظاهرة يشارك فيها آخرون.

وبحسب التحقيقات، دعا الرجل البالغ من العمر 32 عاماً قبل أسبوعين عبر إحدى البوابات الإلكترونية، دون الكشف عن هويته، إلى تنظيم مسيرة احتجاج سلمية، مطالبا المشاركين بإحضار أطفالهم حتى لا تتصدى الشرطة للمتظاهرين. لكن العديد من الأشخاص، الذين قرأوا الدعوة أبلغوا الشرطة.

وتمكن المحققون من الوصول إلى المشتبه به عبر الجهة المشغلة للمنصة التي نُشرت عليها الدعوة. وبتفتيش شقته أمس الجمعة، تحفظت الشرطة على وسائط تخزين وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول وكمبيوتر لوحي وهاتف ذكي لتحليل البيانات. وجرى إطلاق سراح المشتبه به في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن التجمعات في الأماكن العامة محظورة في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، مادامت أنها تزيد عن فردين ومادام المجتمعون ليسوا من عائلة واحدة تقيم في نفس المنزل.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


مختارات

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

بعد انتشار فيروس كورونا، منعت معظم البلاد السفر إليها ما أدى إلى إلغاء العديد من العطلات هذا العام. غير أن العزل المنزلي لا يعني بالضرورة ضياع الفرصة، هذه بعض النصائح للاستمتاع بالعطلة في المنزل من خلال الجولة المصورة. (22.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

ناجون من كوفيد-19 يتبرعون بالصفائح الدموية للمساعدة على محاربته 03.04.2020

العلماء حول العالم يبحثون عن طرق لوقف انتشار كوفيد - 19. امرأة من نيويورك تعافت مؤخراً من المرض تبّرعت بعينة من الصفائح الدموية، على أمل أن يتم استخدامها لمساعدة المرضى على مكافحة الفيروس. هذه التقنية كانت قد أثبتت نجاحها ضد الأوبئة السابقة، وهي الآن قيد البحث فيما خص وباء كورونا المستجد.

Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland

نرتدي القناع أم لا؟ جدل عالمي حول جدوى الكمامات في الحماية من كورونا 04.04.2020

جدل دائر هذه الأيام حول جدوى ارتداء أقنعة تغطي الأنف والفم لمن تجبرهم الظروف على الخروج من منازلهم. ورغم أن منظمة الصحة العالمية قللت سابقاً من أهمية الأمر، لكنها اليوم ومعها مؤسسات دولية أخرى عادت لتشير إلى أهميتها.

انتشار واسع لفيروس كورونا وإيران تسجل مئات الحالات خلال يوم واحد 28.03.2020

عشرات الوفيات في إيران والسلطات تفرض إجراءات مشددة على حركة المواطنين. بينما ألغت تركيا جميع الرحلات الدولية وحددت الرحلات الداخلية ومنعت التنقل بين المدن إلا للضرورة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  