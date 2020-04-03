ألمانيا- القبض على رجل دعا إلى التظاهر ضد "قيود كورونا"

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل في مدينة مانهايم بولاية بادن-فورتمبرغ، غربي البلاد، بسبب دعوته عبر الإنترنت إلى التظاهر ضد القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت (4 أبريل/ نيسان 2020) إن الرجل دعا إلى جريمة، وفقا للقواعد المعمول بها حالياً للحد من أزمة كورونا، وذلك عبر دعوته إلى مظاهرة يشارك فيها آخرون.

وبحسب التحقيقات، دعا الرجل البالغ من العمر 32 عاماً قبل أسبوعين عبر إحدى البوابات الإلكترونية، دون الكشف عن هويته، إلى تنظيم مسيرة احتجاج سلمية، مطالبا المشاركين بإحضار أطفالهم حتى لا تتصدى الشرطة للمتظاهرين. لكن العديد من الأشخاص، الذين قرأوا الدعوة أبلغوا الشرطة.

وتمكن المحققون من الوصول إلى المشتبه به عبر الجهة المشغلة للمنصة التي نُشرت عليها الدعوة. وبتفتيش شقته أمس الجمعة، تحفظت الشرطة على وسائط تخزين وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول وكمبيوتر لوحي وهاتف ذكي لتحليل البيانات. وجرى إطلاق سراح المشتبه به في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن التجمعات في الأماكن العامة محظورة في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، مادامت أنها تزيد عن فردين ومادام المجتمعون ليسوا من عائلة واحدة تقيم في نفس المنزل.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)