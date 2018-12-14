ألمانيا - القبض على المشتبه به في الاعتداء على ثلاث نساء في نورنبرغ

قالت الشرطة الألمانية بمنطقة وسط فرانكن أمس (السبت 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن ر جلا يبلغ من العمر 38 عاما أودع الحبس الاحتياطي للاشتباه به في الاعتداء بالطعن على ثلاث نساء في مدينة نورنبرغ. وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أول من نشر هذا الخبر.

وأضافت الشرطة أن الرجل تم القبض عليه بناء على فحوص الحمض النووي، مبينة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بهذا الخصوص ظهر غد الأحد يشارك فيه وزير الداخلية في ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان. وكان مشتبه به طعن ثلاث نساء مساء يوم الخميس الماضي تبلغ أعمارهن 26، و34، و56 عاما ما أدى إلى إصابتهن بجروح بليغة استدعت خضوعهن لعمليات جراحية بالمستشفى.

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وقالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني إن السلطات تعتقد أن الاعتداءات نابعة من الشروع في القتل نظرا لأن الضحايا جميعا فوجئن تماما بالاعتداء وهن في طريق العودة إلى منازلهن. كانت لجنة مكونة من 40 عضوا تشكلت من أجل كشف ملابسات هذه الواقعة، كما تم الاتصال بعدد من خبراء المعمل الجنائي. تبحث السلطات حاليا عن أداة الجريمة في ثلاثة أماكن قام الجاني فيها بطعن ضحاياه.

ح.ز/م.س (د.ب.أ)