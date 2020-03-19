 ألمانيا- القبض على ألماني اعتدى بالضرب المبرح على لاجئ سوري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.04.2021

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ألمانيا- القبض على ألماني اعتدى بالضرب المبرح على لاجئ سوري

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص ألماني اعتدى بالسباب والضرب المبرح على مراهق سوري بولاية تورينغن. الحادث الذي وثق بالفيديو أثار استهجان وغضب المسؤولين في الولاية التي تشير الإحصائيات لتصاعد الحوادث العنصرية بها.

الشرطة الألمانية في ايرفورت

ألقت قوات الشرطة القبض على المعتدي بعد أن تم التعرف عليه من خلال الفيديو الذي قام بتصويره شهود عيان

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل ألماني يبلغ من العمر 39 عاما يشتبه في أنه على صلة بهجوم عنصري وقع على لاجئ سوري شرقي مدينة إرفورت.

ووقع الهجوم - الذي تم توثيقه بالفيديو - في وقت متأخر من يوم الجمعة في أحد قطارات الترام بالمدينة، ووصف رئيس وزراء ولاية تورينغن الاعتداء "بالمثير للاشمئزاز "

وقال بودو راميلو رئيس وزراء الولاية أنه "تم القبض على الجاني"، وغرد راميلو على تويتر قائلا: "هذا شخص جبان، قوي وعدواني اعتدى على شخص أعزل ''.

 ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يقف فوق ضحية يرقد على الأرض وهو يهينه ويبصق عليه ويركله في وجهه، ليفر بعدها المعتدي من المكان.

وقالت شرطة إرفورت إن الضحية البالغ من العمر 17 عامًا هو مراهق سوري ، وأنه يعاني من إصابات طفيفة جراء الاعتداء الذي أعقب مشادة لفظية. وساعد شهود عيان كانوا في الترام ضباط  الشرطة الذين تمكنوا من التعرف على هوية المشتبه به بناء على الفيديو، والذي كان معروفا بالفعل للشرطة. وقال قسم التحقيقات الجنائية في إرفورت إن الرجل متهم بالإيذاء الجسدي، والتعدي اللفظي.

 

مختارات

قرر اللاجئ السوري طارق الأوس عدم الترشح للانتخابات البرلمانية الألمانية "في الوقت الحالي" لأسباب لها علاقة "بالعنصرية" وتعرضه لـ "تهديدات". اللاجئ السوري كان قد قرر الترشح بداية شهر شباط/ فبراير الماضي.

نفى محامو رجل إسعاف التهم الموجهة إليه بضرب لاجئ سوري كان مقيدا على النقالة أثناء إسعافه حسب ما يبدو في شريط الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، وذلك بعد التفاصيل الجديدة التي كشفتها التحقيقات. فما هي هذه التفاصيل؟

وأدانت المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الهجوم العنصري "بأقوى العبارات الممكنة"، كما قالت المسؤولة عن مناهضة العنصرية باسم كتلة حزب اليسار في برلمان الولاية، كاتارينا كونيغ برويس إنها "شعرت بالذهول" بسبب "تزايد عدد العنصريين الذين يقومون بهجمات عنصرية في تورينغن ، والتي هي أيضًا نتيجة للجو العام الذي ينشره حزب البديل من أجل ألمانيا مما يثيراحتقان المناخ السياسي (...) يجب مواجهة الجاني بما فعله ويجب أن يلقى عواقب أفعاله".

وتقول الجماعات المناهضة للعنصرية إن هناك 102 حالة اعتداء وعنف وكراهية ضد السامية يقف خلفها اليمين المتطرف في تورينغن العام الماضي.

ووقع الحادث في الأسبوع نفسه الذي جرت فيه واقعة طرد عامل أسود البشرة من سوبر ماركت في برلين بعد أن اشتكى من تعرضه للعنصرية من زبون آخر في المكان، وهي الواقعة التي اعتذرت عنها سلسلة محلات آلدي Aldi وقامت على إثرها بطرد أحد الموظفين.

ع.ح/ع.ش. (آ ب، د ب أ)

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