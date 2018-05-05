ألمانيا- القبض على أحد المشتبه بهم في اعتداء "باتاكلان"

ألقت قوات الأمن في ألمانيا اليوم الخميس (27 يونيو / حزيران 2019)، القبض على بوسني مشتبه به في تنفيذ الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس في عام 2015.

وبحسب الادعاء العام بمدينة دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا أنهالت، فإن المشتبه به البالغ من العمر 49 عاما، محتجز في دريسدن انتظارا لتسليمه إلى السلطات الفرنسية، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.

وكان المشتبه به لفت أنظار المحققين في ألمانيا في إطار التحقيق في قضية مخالفة لقانون حيازة الأسلحة، والتي يتم التحقيق فيها ضد اثنين من مواطنيه.

وداهمت قوات خاصة من الشرطة الجنائية الاتحادية منزل الرجل بمدينة باد دورين برغ، جنوب مدينة هاله، ليلة الأربعاء/الخميس من الأسبوع الماضي. ولم تعثر القوات لديه على أسلحة أو مقتنيات أخرى محظورة.

وأسفرت الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2015 عن مقتل 130 شخصا، وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حيث نفذ الإرهابيون مذبحة في قاعة للحفلات الموسيقية وأطلقوا النار على حانات ومطاعم، كما فجر انتحاريون أنفسهم في استاد فرنسا الرياضي.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ب د)