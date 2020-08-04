 ألمانيا.. الفرق بين معاداة السامية وكراهية إسرائيل وانتقادها | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.12.2021

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سياسة واقتصاد

ألمانيا.. الفرق بين معاداة السامية وكراهية إسرائيل وانتقادها

غالبا ما تثار فضائح تتعلق بمعاداة السامية في ألمانيا، ويصبح الأمر أكثر حرجا حينما يتعلق الأمر بمعاداة إسرائيل. وبين إسرائيل وألمانيا علاقة مميزة، خصوصا بسبب مسؤولية ألمانيا التاريخية عن إبادة اليهود إبان الحكم النازي.

صورة رمزية للحياة اليهودية في ألماينا

تتعامل ألمانيا بحساسية أكبر مع موضوع معاداة السامية وإسرائيل نظرا لمسؤوليتها التاريخية عن جرائم النازية وإبادة اليهود

معاداة السامية تعد تهمة كبيرة في ألمانيا. هذا البلد المسؤول عن الإبادة الجماعية لليهود في أوروبا قبل ثمانين عاما، المسؤول عن معسكرات الاعتقال وإبادة 6 ملايين من اليهود. لذلك فإن الرأي العام في ألمانيا يتعامل بحساسية أكبر مع مسألة كراهية اليهود. لكن رغم ذلك، فإن ظاهرة معاداة السامية لم تختف من ألمانيا. ففي عام 2020 سجلت الدوائر الرسمية أكبر عدد من جرائم معاداة السامية منذ البدء بتوثيقها عام 2001.

مختارات

إنكار المحرقة ممنوع في ألمانيا، والشتم أو الاعتداء على اليهود يمكن معاقبته كجريمة تحريض، وكذلك حرق العلم الإسرائيلي في مظاهرة معادية لإسرائيل يعتبر جريمة يمكن ملاحقتها قانونيا.

أشكال معاداة السامية

معاداة السامية يتجلى التعبير عنها بأشكال كثيرة. فهناك التصورات الدينية القديمة جدا المعادية لليهود والتي تعود إلى بدايات المسيحية. حيث يتهم اليهود بارتكاب جرائم "قتل طقوسية" بدماء أطفال مسيحيين. وهناك ما يسمى بـ "معاداة السامية الاجتماعية"، ومنها أساطير المؤامرة مثل "الثري اليهودي" الذي يمسك بالخيوط ويتحكم بها من الخلف. ومنذ تأسيس إسرائيل هناك معاداة السامية "الحديثة"، وهي تلك المتعلقة بإسرائيل.

لكن وفي الأساس، فإن كل أشكال معاداة السامية لها نفس الدافع. وتشير أنيتا كاهاني، مديرة مؤسسة أمادو أنطونيو الألمانية للحقوق المدنية، إلى علامات مميزة لكل أشكال معاداة السامية وكراهية إسرائيل: وهي أنها كلها أوهام ولا علاقة لها بالحياة اليهودية في الواقع. إذ تنسب لليهود قوة مطلقة ويتم تحميلهم مسؤولية كل شرور العالم! وهكذا يصبحون كبش فداء. وبالإضافة إلى ذلك فإن معاداة السامية غالبا ما تشمل هوس (تخيلي) الإبادة. وتلخص كاهاني معاداة السامية المتعلقة بإسرائيل بالقول: "كراهية إسرائيل ضمن سياق معاداة السامية، لها نفس تأثير كراهية اليهود".

نجمة داود مضاءة على بوابة براندنبورغ في برلين 18.12.2020

كثيرا ما تتم معاداة السامية وكراهية اليهود تحت غطاء انتقاد إسرائيل وسياستها

انتقاد إسرائيل

وفي حال معاداة السامية المتعلقة بإسرائيل يثور الجدل والخلاف حول الفرق والحدود بين ما يسمى بانتقاد إسرائيل وكراهيتها أو كراهية اليهود. مثال على ذلك ما يوضحه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" بالمثال التالي: "مقارنة سياسة إسرائيل الحالية بسياسة النازيين". ولهذا حاولت منظمة "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" وضع تعريف لمعاداة السامية، إذ يمكن "أن تكون تجليات معاداة السامية موجهة لدولة إسرائيل أيضا، حين ينظر إليها كجماعة يهودية. علما بأن انتقاد إسرائيل مثلما يتم انتقاد الدول الأخرى لا يمكن تقييمه كمعاداة للسامية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تبني تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" لمعاداة السامية من قبل الأوساط العلمية ومن الحكومة الألمانية والبرلمان الأوروبي أيضا. ولكن هناك انتقادات أيضا لهذا التعريف، وخاصة من الوسط الثقافي، حيث هناك من يخشى أن يتم تضييق مجال انتقاد إسرائيل.

كما أن هناك تعريفات أخرى يمكن أن تساعد في معرفة معاداة السامية المتعلقة بإسرائيل، فبموجب قاعدة 3D يكون انتقاد إسرائيل معاداة للسامية إذا تم "شيطنتها أو نزع الشرعية عنها أو لدى ازدواجية المعايير". وهذا يعني مثلا إذا تم إنكار حق إسرائيل في الوجود أو إدانة سلوك إسرائيل وفق معايير مختلفة لدى إدانة سلوك الدول الأخرى.

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مسائية DW: بعد 76 عاما على الهولوكوست.. كيف هي حياة اليهود بألمانيا؟

التطبيق العملي صعب

لكن ماذا يعني كل ذلك في الواقع؟ هناك خلاف على الأمر. فهل المطالبة بحق العودة لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، هو في الواقع المطالبة بنهاية إسرائيل وبالتالي إنكار حقها في الوجود؟ بعض الخبراء يجيبون بنعم. لكن البعض الآخر لا يرى الأمر كذلك، لأنه وقبل كل شيء فإن حق العودة يعتبر جوهر الهوي الفلسطينية.

كذلك فإن مساواة الصهيونية بالعنصرية على نطاق واسع، يراه البعض معاداة للسامية حسب تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست". فهم يرون أن ذلك هو وضع دولة بكاملها رهينة، وشيطنتها بما يتجاوز المعايير المعتادة التي تطبق على بلدان أخرى تعاني من مشاكل العنصرية.

النصب التذكاري ياد فاشيم لضحايا محرقة النزية لليهود الهولوكوست في القدس.

ميركل في آخر زيارة لها لتل أبيب ، في النصب التذكاري "ياد فاشيم" لضحايا محرقة النزية لليهود (الهولوكوست) في القدس.

والحقيقة فإن معاداة السامية تتم مراقبتها بدقة شديدة في ألمانيا أكثر مما في أي بلد آخر. فمشاركة مذيعة تلفزيونية في مظاهرة يتم فيها رفع شعارات معادية للسامية، تعتبر مسألة سياسية. كذلك تتم مراقبة حركة مقاطعة إسرائيل عن كثب وبدقة، أكثر مما في أي بلد آخر.

وهذا كله له علاقة مباشرة بتاريخ ألمانيا. فقد استغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى أقامت إسرائيل وألمانيا علاقات دبلوماسية رسمية، حيث كانت هناك في إسرائيل تحفظات كثيرة على إقامة علاقات مع "بلد الجناة" (في إشارة إلى فترة حكم النازيين وقتلهم ملايين اليهود). لكن مع مرور الوقت أصبحت هناك علاقات وثيقة جدا بين إسرائيل وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وفيآخر زيارة رسمية لها إلى إسرائيل أكدت المستشارة السابقة أنغيلا ميركلعلى أن الأمر لا يتعلق بعدم الحياد، وإنما يتعلق "باتخاذ موقف واضح لصالح أمن إسرائيل، مهما كان الوضع صعبا". ميركل كانت قد أكدت بوضوح في زيارة لها لإسرائيل في عام 2008 أن أمن إسرائيل من ثوابت الدولة في ألمانيا. 

ليزا هينل/ ع.ج

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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