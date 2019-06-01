ألمانيا: الشرطة تنقذ 11 مهاجراً في ثلاجة شاحنة

أكدت الشرطة بمدينة باساو، جنوب ألمانيا، أنها قد حررت 11 لاجئاً كانوا داخل ثلاجة شاحنة أثناء توقفها في إحدى الاستراحات المخصصة للشاحنات بالقرب من مدينة باساو، بولاية بافاريا الألمانية. وأوضحت الشرطة اليوم الاثنين (23 كانون الأول/ ديسمبر) أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن اللاجئين الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 31 عاماً جاءوا من صربيا على متن الشاحنة التركية المحملة بالفواكه والخضروات. وأكدت الشرطة أنها سلمت اللاجئين للسلطات المعنية.

وكان سائق الشاحنة البالغ من العمر 42 عاماً قد سمع طرقا من داخل الشاحنة، أثناء توقف الشاحنة بإحدى الاستراحات، مما جعل الشرطة تفتح الشاحنة وتكتشف المهاجرين الذين تبين أنهم يعانون من مشاكل في التنفس.

وحسب الشرطة فإن سائق الشاحنة أكد بشكل صادق أنه لا يعرف شيئاً عن الناس الموجودين على متن الشاحنة. وقالت الشرطة إن استمرار اللاجئين في ثلاجة الشاحنة حتى انتهاء رحلتها في بلجيكا، كان من شأنه أن يتسبب في خطر على حياتهم.

وكان الكشف في (23 تشرين أول/أكتوبر) عن وفاة 39 شخصاً في ثلاجة شاحنة في بريطانيا، قد تسبب في صخب على المستوى العالمي. وتبين فيما بعد أن جميع الضحايا من فيتنام وأنهم كانوا يريدون الهجرة إلى بريطانيا.

ر.ض (د ب أ)