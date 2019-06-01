 ألمانيا: الشرطة تنقذ 11 مهاجراً في ثلاجة شاحنة | عالم المنوعات | DW | 23.12.2019

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منوعات

ألمانيا: الشرطة تنقذ 11 مهاجراً في ثلاجة شاحنة

أكدت الشرطة الألمانية بولاية بافاريا أنها حررت 11 مهاجراً سريا كانوا داخل ثلاجة شاحنة بجنوب البلاد. وقالت الشرطة إن مواصلة اللاجئين لرحلتهم في ثلاجة الشاحنة كان من شأنها أن يتسبب في خطر على حياتهم.

Deutschland Symbolbild Polizei (picture-alliance/dpa/T. Plunert)

سيارة شرطة ألمانية

أكدت الشرطة بمدينة باساو، جنوب ألمانيا، أنها قد حررت 11 لاجئاً كانوا داخل ثلاجة شاحنة أثناء توقفها في إحدى الاستراحات المخصصة للشاحنات بالقرب من مدينة باساو، بولاية بافاريا الألمانية. وأوضحت الشرطة اليوم الاثنين (23 كانون الأول/ ديسمبر) أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن اللاجئين الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 31 عاماً جاءوا من صربيا على متن الشاحنة التركية المحملة بالفواكه والخضروات. وأكدت الشرطة أنها سلمت اللاجئين للسلطات المعنية.

مختارات

عثرت الشرطة على عشرة لاجئين متجمدين من البرد بعد أن وضعهم مهربون في ثلاجة شاحنة كانت تنقل بضاعة من فرنسا إلى ألمانيا. التحقيقات كشفت أن اللاجئين كانوا ينوون التوجه إلى بريطانيا. (24.01.2016)

أعربت عدة أسر فيتنامية عن خشيتها من أن يكون أحد أقاربها من بين الـ 39 مهاجراً الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة ببريطانيا، فيما كانت أحد الضحايا قد بعثت سلسلة مروعة من الرسائل النصية إلى عائلتها تخبرهم فيها أنها تحتضر. (26.10.2019)

وكان سائق الشاحنة البالغ من العمر 42 عاماً قد سمع طرقا من داخل الشاحنة، أثناء توقف الشاحنة بإحدى الاستراحات، مما جعل الشرطة تفتح الشاحنة وتكتشف المهاجرين الذين تبين أنهم يعانون من مشاكل في التنفس.

 وحسب الشرطة فإن سائق الشاحنة أكد بشكل صادق أنه لا يعرف شيئاً عن الناس الموجودين على متن الشاحنة. وقالت الشرطة إن استمرار اللاجئين في ثلاجة الشاحنة حتى انتهاء رحلتها في بلجيكا، كان من شأنه أن يتسبب في خطر على حياتهم.

وكان الكشف في (23 تشرين أول/أكتوبر) عن وفاة 39 شخصاً في ثلاجة شاحنة في بريطانيا، قد تسبب في صخب على المستوى العالمي. وتبين فيما بعد أن جميع الضحايا من فيتنام وأنهم كانوا يريدون الهجرة إلى بريطانيا.

 ر.ض (د ب أ)

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


مختارات

مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

هي معاناة مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى أرادوا أن يكون المغرب ممراً إلى الفردوس الأوروبي. إلا أنه ما لبث أن أضحى مقراً لهم. ولم يجدوا أمامهم غير الجبال لتأويهم والسماء لتزيدهم برداً في فصل الشتاء القاسي. (20.02.2018)  

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