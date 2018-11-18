 ألمانيا- الشرطة تنفي وجود ″لجان شعبية يمينية″ في أمبيرغ | أخبار | DW | 03.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا- الشرطة تنفي وجود "لجان شعبية يمينية" في أمبيرغ

بعد حادث الاعتداء الذي شهدته مدينة أمبيرغ الألمانية، وكان وراءه لاجئون مراهقون، ظهرت في وسال التواصل الاجتماعي أنباء عن تشكيل يمينيين متطرفين"لجان شعبية" والقيام بدوريات، الأمر الذي نفته شرطة المدينة بقوة.

München - Polizistin mit Bodycam (picture-alliance/dpa/M. Bal)

نفت شرطة مدينة أمبيرغ علمها بوجود "لجان شعبية يمينية" تمّ تشكيلها بعد حادثة الاعتداء التي كان وراءها أربعة لاجئين مراهقين ثملين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما. وقام هؤلاء بضرب مارة بشكل عشوائي بمدينة أمبيرغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

مختارات

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين عقب حريق اندلع في زل للاجئين في مدينة بامبرغ شرقي ألمانيا. وتم نقل المتضررين إلى أماكن آمنة بعد تدخل فرق الإنقاذ، فيما لم تتضح لحد الآن أسباب الحريق. (15.11.2017)

تنظر المحكمة الإقليمية بمدينة بامبرغ في قضية قتل قام بها لاجئان سوريان بدافع السرقة، وفجر أحد المتهمين باعترافاته قاعة المحكمة حيث أكد أنه قتل أشخاصا في حرب شوارع في سوريا، تحت تأثير المخدرات وشعر بالمتعة في ذلك. (25.01.2018)

وبحسب بيانات الشرطة، فإن المشتبه بهم هم طالبو لجوء منحدرون من أفغانستان وسوريا وإيران.

وعقب هذا الحادث انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود لجان شعبية ليمينيين متطرفين وقيامهم بدوريات في المدينة، فيما تقول الشرطة أنها تحقق في الأمر نافية وجود أي مظاهرات أو دوريات أو أي مؤشرات تدل على تشكيل لجان من هذا القبيل.

من جهته، أشار عمدة أمبيرغ ميشائيل تشيرني إلى وجود تعليق يعود الى الحزب اليميني القومي في المدينة على صفحة فيسبوك، تضمن رسالة مفادها "إننا نشكل مراكز حماية". كما أنه توصل برسالة إلكترونية جاء فيها: "سوف نرسل مراقبين إلى أمبيرغ"، حسب ما كشفت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وذكر عمدة المدينة أنه سلم الرسالة إلى جهاز الشرطة لكنه لم يدل بأي تفاصيل عن مصدر الرسالة.

و.ب/ع.ج (د ب أ)

 

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Hate Speech

عندما تؤجج مواقع التواصل الاجتماعي العنف بين الناس 18.11.2018

منشور واحد على صفحة فيسبوك قد يكون مفعوله بمثابة مدفع رشاش يتسبب في قتل وجرح العشرات بين الناس في عدة دول. فكيف تتحكم شركات التواصل الاجتماعي في المحتوى المنشور على صفحاتها بما لا يتسبب في أضرار لها وللمستخدمين.

Chemnitz Sachsengespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer

أحداث كيمنتس .. دعوة للثقة في دولة القانون في مواجهة العنف اليميني 31.08.2018

بعد أحداث الشغب العنصري التي شهدتها مدينة كيمنتس الواقعة شرق ألمانيا، دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا إلى الثقة في دولة القانون. فيما تعيش المدينة على أجواء توتر في ظل إستمرار دعوات اليمين للتظاهر في الشوارع.

Deutschland Stadtfest Chemnitz nach Tötungsdelikt abgebrochen

صدمة بعد اعتداءات جماعية ضد مهاجرين في كيمنتس الألمانية 27.08.2018

بعد وفاة شاب في الخامسة والثلاثين من عمره في شجار دموي، نزل مئات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس شرق ألمانيا قاموا خلالها بمشاحنات واعتداءات استهدفت مهاجرين، ما أثار صدمة في المدينة وفي باقي أنحاء البلاد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  