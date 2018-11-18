ألمانيا- الشرطة تنفي وجود "لجان شعبية يمينية" في أمبيرغ

نفت شرطة مدينة أمبيرغ علمها بوجود "لجان شعبية يمينية" تمّ تشكيلها بعد حادثة الاعتداء التي كان وراءها أربعة لاجئين مراهقين ثملين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما. وقام هؤلاء بضرب مارة بشكل عشوائي بمدينة أمبيرغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن المشتبه بهم هم طالبو لجوء منحدرون من أفغانستان وسوريا وإيران.

وعقب هذا الحادث انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود لجان شعبية ليمينيين متطرفين وقيامهم بدوريات في المدينة، فيما تقول الشرطة أنها تحقق في الأمر نافية وجود أي مظاهرات أو دوريات أو أي مؤشرات تدل على تشكيل لجان من هذا القبيل.

من جهته، أشار عمدة أمبيرغ ميشائيل تشيرني إلى وجود تعليق يعود الى الحزب اليميني القومي في المدينة على صفحة فيسبوك، تضمن رسالة مفادها "إننا نشكل مراكز حماية". كما أنه توصل برسالة إلكترونية جاء فيها: "سوف نرسل مراقبين إلى أمبيرغ"، حسب ما كشفت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وذكر عمدة المدينة أنه سلم الرسالة إلى جهاز الشرطة لكنه لم يدل بأي تفاصيل عن مصدر الرسالة.

و.ب/ع.ج (د ب أ)