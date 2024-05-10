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ألمانيا - الشرطة تغلق طريقا رئيسياً مرتين لمرور عائلة إوز

١٠ مايو ٢٠٢٤

لم تتمكن عائلة من الإوز من اجتياز الطريق بسلاسة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات في طريق رئيسي في ميونيخ، لكن الشرطة تدخلت لصالح هذه الطيور.

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قطعان من الأوز- أرشيف
قطعان من الأوز- أرشيف صورة من: wunderbareErde/Zoonar/picture alliance

أغلق أفراد الشرطة طريقا رئيسيا في مدينة ميونيخ الألمانية مرتين لمساعدة عائلة من الإوز على عبور الطريق.  وقالت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة إن أفراد دورية رأوا بعض السيارات تتوقف فجأة في شارع "لاندسهوتر ألّيه" عند الطريق الدائري.

وعند استطلاع سبب التوقف، اتضح أن عائلة من الإوز كانت تحاول عبور الطريق المزدحم أمس الخميس على مهل. وبناء على ذلك، أغلق أفراد الشرطة الطريق وساعدوا الإوز على الوصول إلى الجانب الآخر.

وبعد استراحة قصيرة في أحد الأراضي الخضراء، واصل الإوز وصغاره توجهه إلى الحديقة الأولمبية. وأوقفت خدمات الطوارئ حركة المرور على الطريق الرئيسي مرة أخرى، وتحرك الإوز بأمان نحو الحديقة، بحسب بيانات الشرطة.

وفي تقرير المهمة كتب أفراد الشرطة: "لقد قررنا عدم البدء بفرض غرامة على تعريض حركة المرور للخطر".

ويمكن لزوار المدن الألمانية اكتشاف أن مجموعات من الإوز والبط تتجول قرب الحدائق الخضراء وكثيرا ما تتجه إلى التجمعات السكنية أو مناطق تنتشر فيها حركة المارة، دون أن يؤدي ذلك إلى ضجة مرورية بحكم تعود السكان على تجوال هذه الطيور في المدن.

وتضع السلطات الألمانية مجموعة من الضوابط فيما يخصّ رعاية الطيور، أهمها على الإطلاق منع إطعامها من طرف المارة، وذلك لأن هذا يؤثر على أماكن انتشارها، إذ تتجه هذه الطيور إلى أماكن غير معتادة على الحياة فيها لكونها تتوقع الغذاء هناك، كما أن هذا الإطعام يجعلها عدوانية، أو يكون غير متوافقٍ مع نظامها الغذائي ومع قوانين الاستدامة الطبيعية.

ع.ا (د ب أ)

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