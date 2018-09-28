ألمانيا: الشرطة تضبط جمالاً هاربة أمام أحد المتاجر!

كلا إنها ليست قافلة جِمال ضلت طريقها في الصحراء لينتهي بها المطاف في أحد المدن الألمانية. سبعة جمال هربت من سيرك في مدينة بيرغن بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، لتتجمع أمام أحد المتاجر في المدينة، كما أفاد موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية أمس الثلاثاء(13 تشرين الثاني/ نوفمبر).

وبحسب المجلة الألمانية فقد جذب المشهد أنظار سائقي السيارات على أحد الطرق السريعة قرب المتجر مساء الاثنين الماضي، إذ تجمعت الجِمال السبعة في ساحة وقوف السيارات أمام المتجر في انتظار شيء ما ربما. وانهالت اتصالات السكان والسائقين على الشرطة بالشرطة، التي قالت حسب متحدثة باسمها، إن قطيع الجمال الصغير هرب من المخيم الشتوي لسيرك قريب من المنطقة.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة قامت بالبدء بإغلاق مكان تجمع الجِمال الهاربة من أجل تجنب أي حادث على الطريق السريع، إلى أن تمكن أحد العاملين في السيرك من سوق الجمال إلى حظيرتها، منهياً رحلتها القصيرة. ولم يتضح على الفور سبب تجمع الجمال السبعة في هذا المكان بالتحديد. يُذكر أن المتجر كان مُغلقاً وقت تجمع الجمال أمام بابه.

ع.غ/ع أ ج (آ ف ب، د ب أ)