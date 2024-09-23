ألمانيا..الشرطة تحقق في أغنية الترحيل و"البديل" الشعبوي يرد

ردد شباب من أنصار حزب "البديل" اليميني الشعبوي عشية الإعلان عن نتائج انتخابات برلمان ولاية براندنبورغ أغنية حول عمليات الترحيل للمهاجرين وحمل البعض منهم لافتة عليها عبارة "ترحيل الملايين". الشرطة تحقق في الواقعة.

تقوم الشرطةفي ولاية براندنبورغالألمانية بالتحقق من شبهة التحريض (إثارة الفتنة) بعد أن ردد شباب من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" في بوتسدام، في حفل انتخابي لفرع الحزب اليميني الشعبوي في براندنبورغ أغنية حول موضوع الترحيل لمدة دقائق.

وأفادت الشرطة في بوتسدام (عاصمة الولاية) الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2024) بأن التحقيق جاء بناء على تلقيها بلاغا بهذا الخصوص مشيرة إلى أنها عرفت بالأغنية من خلال فيديو منشور. وأضافت: "وفي أعقاب ذلك تم تلقي بلاغا بهذا الخصوص، وتجري حاليا دراسة الواقعة".

بلاغ بتهمة التحريض

وكتب فولكر بيك السياسي من حزب الخضر على منصة "إكس" أنه قدم بلاغا بتهمة التحريض (إثارة الفتنة).

يذكر أن شبابا من أنصار حزب "البديل" اليميني الشعبوي رددوا مساء أمس الأحد أغنية حول موضوع عمليات الترحيل حيث رددوا على نغمات أغنية للفرقة الموسيقية في الحفل، عبارات: "مرحبا، هذا ما يحدث، نقوم بترحيلهم جميعا، نرحلهم جميعهم"، وحمل البعض لافتة عليها عبارة "ترحيل الملايين".

الفرقة الغنائية ترد

وعبر منشور على إنستغرام، ردت الفرقة على الواقعة قائلة: "الوحيدون المسموح لهم بتغيير كلمات أغنيتنا هم جمهور (فريق) هيرتا بي إس سي في المدرج الشرقي، و(شخصية) سبونغ بوب".

ولم يتسن الوصول إلى الفرقة المنحدرة من مدينة برلين للحصول منها على تعليق إضافي.

وكان مشجعو فريق الدرجة الثانية "هيرتا بي إس سي" (هيرتا برلين) غيروا كلمات الأغنية الأصلية لتصبح "مرحبا، هذا ما يحدث، أننا سنحضر البطولة"، وثمة تغيير آخر لكلمات الأغنية الأصلية جاء على لسان شخصية سبونغ بوب الكرتونية.

في المقابل، رأت قيادة حزب "البديل" أنه لا توجد مشكلة في أغنية الترحيلحيث قال رئيس فرع الحزب في براندنبورغ، رينيه شبرينغر، إن سلوك أعضاء شباب حزبه غير ضار نسبيا مقارنة بمطالبات شباب حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بشأن الإجهاض.

وأوضح شبرينغر أن الأغنية كانت جزءا من حملة الانتخابات الخاصة بالمنظمة الشبابية التابعة لحزب "البديل".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)