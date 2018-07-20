ألمانيا: الشرطة تحدد هوية المعتدي وتستبعد وجود دوافع إرهابية

أعلنت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية أنها حددت هوية المعتدي في حادث الحافلة بمدينة لوبيك الشمالية اليوم الجمعة (20 تموز/ يوليو 2018). وقالت في أحدث تغريدة لها على موقع تويتر إنه "في الرابعة والثلاثين من العمر، ألماني الجنسية" يقيم في مدينة لوبيك. كما أضافت الشرطة في تغريدتها أنه لا توجد قرائن على أن المعتدي قد تحول نحو التطرف. كما شددت على أنه "لا توجد حتى الآن أية إشارات على وجود خلفية إرهابية للاعتداء".

بيد أن وسائل إعلام ألمانية نقلت في وقت سابق عن صحيفة "لوبيكر ناخريشتين" المحلية إن المعتدي رجل يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وأنه قدم نفسه على أساس أنه من إيران.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح الجمعة في مدينة لوبيك بشمال البلاد، إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب حافلة بشكل عشوائي، قبل اعتقاله. بيد أنها لم تحدد المصابين إلا أنها أكدت في المقابل عدم وقوع قتلى.

واكتفت شرطة الولاية الشمالية بالقول في تغريدتها على تويتر "وقع حادث في حافلة في لوبيك كوكنيتز ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، ولم يقتل أحد. وألقي القبض على المعتدي وهو قيد الاعتقال". ولم يرد في هذه التغريدة أي إشارة إلى دوافع المعتدي.

وأفادت الصحيفة المحلية أن شخصين أصيبا بجروح بالغة و12 آخرين بجروح طفيفة. بيد أن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن الشرطة المحلية قولها إن عدد المصابين ثمانية فقط. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن ثلاثة من المصابين تعرضوا لإصابات متوسطة بينما تعرض خمسة لإصابات طفيفة.وذكرت الشرطة أن محطة الحافلات في كوكنيتز أغلقت على نطاق كبير.

وبعد الحادث أعلن وزير الداخلية بولاية شليزفيغ هولشتاين، هانز- يوآخيم غروته عن اعتذاره عن المشاركة في افتتاح احتفالية أسبوع مدينة ترافمونده مساء اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية: "السيد غروته لا يرى مكانه الآن بين المحتفلين بافتتاح أسبوع ترافمونده".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا، أ.ف.ب، رويترز)