 ألمانيا: الشرطة تحدد هوية المعتدي وتستبعد وجود دوافع إرهابية | أخبار | DW | 20.07.2018

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أخبار

ألمانيا: الشرطة تحدد هوية المعتدي وتستبعد وجود دوافع إرهابية

حددت الشرطة الألمانية هوية المعتدي في حادث الحافلة بمدينة لوبيك الشمالية، قائلة نه يحمل الجنسية الألمانية. كما استبعدت وجود دوافع إرهابية لحادث الاعتداء. وسائل إعلام ألمانية ذكرت في وقت سابق أن المعتدي إيراني الأصل.

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كشف هوية مهاجم الحافلة وغموض حول الدوافع

أعلنت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية أنها حددت هوية المعتدي في حادث الحافلة بمدينة لوبيك الشمالية اليوم الجمعة (20 تموز/ يوليو 2018). وقالت في أحدث تغريدة لها على موقع تويتر إنه "في الرابعة والثلاثين من العمر، ألماني الجنسية" يقيم في مدينة لوبيك. كما أضافت الشرطة في تغريدتها أنه لا توجد قرائن على أن المعتدي قد تحول نحو التطرف. كما شددت على أنه "لا توجد حتى الآن أية إشارات على وجود خلفية إرهابية للاعتداء".

بيد أن وسائل إعلام ألمانية نقلت في وقت سابق عن صحيفة "لوبيكر ناخريشتين" المحلية إن المعتدي رجل يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وأنه قدم نفسه على أساس أنه من إيران.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح الجمعة في مدينة لوبيك بشمال البلاد، إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب حافلة بشكل عشوائي، قبل اعتقاله. بيد أنها لم تحدد المصابين إلا أنها أكدت في المقابل عدم وقوع قتلى.

واكتفت شرطة الولاية الشمالية بالقول في تغريدتها على تويتر "وقع حادث في حافلة في لوبيك كوكنيتز ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، ولم يقتل أحد. وألقي القبض على المعتدي وهو قيد الاعتقال". ولم يرد في هذه التغريدة أي إشارة إلى دوافع المعتدي.

 وأفادت الصحيفة المحلية أن شخصين أصيبا بجروح بالغة و12 آخرين بجروح طفيفة. بيد أن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن الشرطة المحلية قولها إن عدد المصابين ثمانية فقط. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن ثلاثة من المصابين تعرضوا لإصابات متوسطة بينما تعرض خمسة لإصابات طفيفة.وذكرت الشرطة أن محطة الحافلات في كوكنيتز أغلقت على نطاق كبير.

وبعد الحادث أعلن وزير الداخلية بولاية شليزفيغ هولشتاين، هانز- يوآخيم غروته عن اعتذاره عن المشاركة في افتتاح احتفالية أسبوع مدينة ترافمونده مساء اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية: "السيد غروته لا يرى مكانه الآن بين المحتفلين بافتتاح أسبوع ترافمونده". 

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا، أ.ف.ب، رويترز)

  • Terroranschlag vor einem Jahr Gedenken in Berlin (picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدشين نصب تذكاري

    أمام ذوي الضحايا والمصابين، أزاح عمدة برلين ميشائل مولر اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول/ديسمبر 2017) وبحضور المستشارة أنغيلا ميركل الستار عن النصب التذكاري للهجوم. وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله من بين الحاضرين.

  • Breitscheidplatz Berlin Jahrestag Anschlag (Reuters/F.Bensch)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    "من أجل الوئام بين جميع البشر"

    وحفر على النصب التذكاري النص الآتي: "تخليداً لذكرى ضحايا هجوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2016. من أجل الوئام بين جميع البشر". وشهد نهار الثلاثاء عدة فعاليات في ميدان برايتشايدبلاتس، المكان الذي يضم سوق الميلاد، لتكريم الضحايا وهم من ست جنسيات: الألمانية والبولندية والإيطالية والتشيكية والإسرائيلية والأوكرانية.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    انتقادات واتهامات

    تعرضت أنغيلا ميركل للانتقاد لأنها انتظرت عاماً حتى الاثنين (18 كانون الأول/ديسمبر 2017) لاستقبال ذوي الضحايا. جاء ذلك بعد الانتقادات والاتهامات التي وجهتها أسر الضحايا لميركل بالخمول والإخفاق السياسي بعد وقوع الهجوم. عدد كبير من الألمان مقتنعون بأنه كان من الممكن تجنب الاعتداء. وأشارت تقارير كثيرة إلى الأخطاء المرتكبة في ملاحقة أنيس عامري الذي كان يعرف قبل الاعتداء بأنه إسلاموي خطير وتاجر مخدرات.

  • Ein Jahr nach dem Terror-Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin (DW/M. Majerski)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    والدة سائق الشاحنة..تشكو من الخذلان

    تشكو جانينا أوربان، والدة سائق الشاحنة التي استُعملت في الهجوم، من الخذلان بسبب تجاهل السلطات الألمانية لها كأم فقدت ابنها في الاعتداء.

  • Berlin Breitscheidplatz Gedenken Steinmeier Gruetters (Getty Images/J.MacDougall)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    شتاينماير يعترف بالتقصير

    أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن رأيه في أن هناك أوجه تقصير لدى الحكومة والمجتمع في التعامل مع أسر ضحايا ومصابي هجوم الدهس الإرهابي. وقال شتاينماير في خطابه خلال فعالية إحياء الذكرى الأولى للهجوم بحضور عدد من أسر الضحايا إن بعض الدعم الذي تم تقديمه لذوي الضحايا والمصابين جاء متأخراً وظل غير مرضي.

  • Abschlussbericht des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدارك الأخطاء

    من أجل إيجاد أرضية معقولة في التعامل مع أسر الضحايا عينت الحكومة الألمانية مندوباً لشؤون ذوي الضحايا هو كورت بيك، رئيس وزراء ولاية رينانيا بلاتينا السابق الذي قدم قبل أيام مع وزير العدل الألماني هايكو ماس (الصورة) تقريراً حول ما فعلته الحكومة وكذلك النواقص في تقديم المساعدة.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدابير أمنية في أسواق عيد الميلاد

    فرضت في سوق الميلاد بميدان برايتشايدبلاتس ببرلين وأسواق أخرى كثيرة في ألمانيا تدابير أمنية مشددة هذه السنة. ووضعت كتل اسمنتية كبيرة لمنع مرور أي آلية. وقبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد، ما زال الزبائن يقولون أنهم متأثرون بهذا الهجوم. إعداد: م.أ.م


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جرحى إثر اعتداء داخل حافلة بمدينة لوبك بشمال ألمانيا  

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