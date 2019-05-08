 ألمانيا: الشرطة تبحث عن لصوص سرقوا العلك من جهاز البيع الآلي | عالم المنوعات | DW | 25.05.2019

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منوعات

ألمانيا: الشرطة تبحث عن لصوص سرقوا العلك من جهاز البيع الآلي

دفعت الرغبة الجامحة في مضغ العلك (اللبان) طفلين إلى مشاركة اثنين من الشباب في نهب ما بداخل جهازي بيع آلي للعلكة. ولكن الشرطة اكتشفت الأمر. فكيف حدث ذلك؟ إليكم القصة الطريفة والقصيرة.

Polizei Symbolbild (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

لم يخطر ببال رجال الشرطة أن يقوم طفلان صغيران بالمشاركة في سرقة جهاز آلي لبيع العلكة، في منطقة فرانكن العليا، جنوبي ألمانيا.

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وقال متحدث باسم الشرطة إن طفلين صغيرين قالا إنهما شاهدا شابين يافعين كسرا زجاج اثنين من أجهزة البيع الآلي، في هِرشايد قرب بامبيرغ بولاية بافاريا، ليحصلا على العلكة. وأضاف المتحدث أن الشابين دعيا الطفلين للحصول على كميات من العلك أيضا من الجهازين اللذين تم كسرهما، ما دفعهما لجمع كمية من العلك والذهاب بها إلى المنزل، حيث أخبرا الأهل من أين جاءا بكل هذه الكمية من (اللبان).

وعلى إثر ذلك توجهت إحدى الأمهات إلى الشرطة وأبلغت عن الواقعة. وقال المتحدث إن الشابين الجانيين هربا ولم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.

ف.ي/ هـ.د (د.ب.ا)

 

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