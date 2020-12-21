ألمانيا- السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم على كنيس يهودي

أصدرت محكمة ألمانية اليوم (الاثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020) حكما بالسجن مدى الحياة على شتيفان بالييت بتهمة شن هجوم إرهابي يميني على كنيس يهودي في مدينة هاله بعد 14 شهرا من وقوع الحادث. واعترف بالييت، وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 28 عاما، بمحاولة اقتحام كنيس يهودي في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي، في التاسع من تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي. ولم يتمكن المنفذ من دخول الكنيس ولكنه قتل امرأة تعرف باسم جانا إل كانت تمر بجوار الكنيس، قبل أن يقتل كيفين إس، وهو شاب في متجر للكباب. وتم اتهامه بارتكاب هذه الجرائم كما وجهت إليه تهمة محاولة قتل 51 من المصلين في الكنيس في ذلك الوقت. وعبر المتهم خلال المحاكمة عن وجهات نظر عنصرية ومعادية للسامية.

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وكان الادعاء العام الألماني طالب بأقصى عقوبة على المتهم بتنفيذ الهجوم بالسجن مدى الحياة ووضعه قيد الاحتجاز الوقائي بعد ذلك بالإضافة إلى التأكيد على مدى الخطورة الخاصة لجريمته. وقال الادعاء إنه ينبغي إدانة المتهم بتهم منها القتل والشروع في قتل وإثارة الفتنة ومحاولة الابتزاز باستخدام القوة، ووصف ممثل الادعاء في ختام مرافعته الجريمة بأنها "كابوس" وبأنها " واحدة من أكثر الأعمال المعادية للساميةإثارة للاشمئزاز منذ الحرب العالمية الثانية".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)