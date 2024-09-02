ألمانيا - السجن عدة سنوات بحق قيادي بحزب العمال الكردستاني

بحسب المحكمة في هامبورغ، قام المتهم بشكل رئيسي بتنسيق الشؤون التنظيمية وشؤون الأفراد والدعاية لحزب العمال الكردستاني في ألمانيا. ولم يتم اتهامه بالتورط في هجمات أثناء المحاكمة. وبمجرد ثبات الحكم ضده سيعاد إلى قبرص.

أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام وثلاثة شهور على قيادي بحزب العمال الكردستاني المحظور. وذكرت المحكمة الإقليمية العليا في ولاية هامبورغالألمانية اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2024) أنها وقعت هذه العقوبة على الرجل لإدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج، ،مشيرة إلى أنها ثبت لديها أن المواطن التركي البالغ من العمر 50 عاماً خدم حزب العمال الكردستاني في ألمانيا لأكثر من عام ونصف.

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"أعلى منصب تنظيمي" في ألمانيا

وأفادت المحكمة بأن الرجل كان يشغل أعلى منصب على المستوى التنظيمي الداخلي للحزب في ألمانيا. وكان المتهم قبض عليه في آذار/مارس 2023 في قبرص بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها ألمانيا، وفي أعقاب ذلك، تم تسليمه إلى ألمانيا. وبدأت محاكمة الرجل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. وطالب الادعاء العام في المحاكمة بسجن المتهم لمدة أربعة أعوام ونصف العام، فيما طالب الدفاع البراءة.

يذكر أن هذا الحكم ليس واجب النفاذ بعد. ووفقاً للحكم، فإن احتجازه السابق للمحاكمة في قبرص سيتم احتسابه من عقوبة السجن الصادرة بحقه. وبحسب المتحدثة باسم المحكمة، سيتم أيضاً إعادة المتهم إلى قبرص إذا أصبح حكم المحمة باتاً ونهائياً، وكان ذلك شرطاً لتسليمه.

ويصنف الادعاء العام الاتحادي، أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا، حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن هجمات واعتداءات في تركيا. ومنذ عام 1993، يخضع حزب العمال الكردستاني في ألمانيا لحظر على الأنشطة.

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)