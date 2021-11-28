 ألمانيا- السجن عامين وتسعة أشهر بحق ″داعشية″ عائدة من سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.12.2021

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ألمانيا- السجن عامين وتسعة أشهر بحق "داعشية" عائدة من سوريا

حكمت المحكمة العليا في هامبورغ بالسجن لعامين وتسعة أشهر بحق "داعشية" عائدة من سوريا بعد اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج. السيدة قالت إنها سافرت مع زوجها لتجربة الحياة هناك لكن مقاطع فيديو أثبتت أمراً آخر.

صورة رمزية

تقول المحكمة إن المرأة كانت تلتقط صوراً دعائية للتنظيم كما كانت تروج للتنظيم عبر تطبيق واتس آب

قضت المحكمة العليا في مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم الثلاثاء (7 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021)، بالسجن عامين وتسعة شهور بحق داعشية عائدة من سوريا.

مختارات

وسط مطالبات بإعادة عوائل أعضاء تنظيم "داعش" الألمان إلى بلدهم، حذرت الحكومة الألمانية من أن مخيم الهول في شمال سوريا تحول إلى "مرتع لإرهاب داعش"، مضيفة أن نساء التنظيم يحضرن الأطفال ليصبحوا "الجيل القادم" لداعش.

خسرت فتاة تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهي في سن المراهقة، استئنافًا ضد قرار الحكومة البريطانية بتجريدها من جنسيتها.

قام الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا بتحريك دعوى ضد مواطنة ألمانية متحدرة من برلين كان تم ترحيلها من تركيا، على خلفية الاشتباه في أنها من أنصار تنظيم داعش.

وذكر متحدث باسم محكمة أمن الدولة أن المحكمة أيدت الاتهامات الموجهة للمرأة البالغة من العمر 25 عاماً في صحيفة الدعوى حيث تم اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج.

وبحسب صحيفة الدعوى فقد سافرت المتهمة، المولودة في هامبورغ والتي تحمل الجنسية الألمانية والغانية، وهي في سن السابعة عشر، وبناء على قرار منها إلى سوريا في أيلول/سبتمبر .2014 وتبعت المتهمة في ذلك زوجها آنذاك الذي كان قد بدأ في التدريب على القتال لدى تنظيم داعش.

وعاش الزوجان مع أطفالهما الذين ولدوا هناك في معقل داعش بالرقة، في الفترة بين 2015 و2017. وذكرت الصحيفة أن التنظيم كان يدفع لها إعانة شهرية. وكانت المرأة تلتقط صوراً دعائية للتنظيم يظهر فيها علم داعش وبندقية كما كانت تروج للتنظيم عبر تطبيق واتس آب.

كانت المتهمة نفت في بداية المحاكمة مطلع الشهر الماضي أنها كانت عضواً في داعش، وقالت إنها فقط كانت تريد تجربة الحياة في سوريا وأنها كانت هناك مجرد ربة منزل. وفي المقابل، اعتبرت المحكمة هذا التفسير يمكن دحضه. وقالت إن رسائل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود تثبت أن المتهمة كانت عند سفرها من ألمانيا تشاطر التنظيم عقيدته الموجهة نحو العنف وأنها جاهرت بعقيدة المنظمة الإرهابية وأنها ربت أولادها على الفكر الجهادي.

كانت قوات أمن كردية ألقت القبض على المرأة في بداية عام 2019، قبل أن تقع بعد ذلك في قبضة قوات تركية، وتم تسليمها وأطفالها الثلاثة إلى ألمانيا في أيار/مايو2020.

وتقبع المرأة في الحبس الاحتياطي منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت إنها في آواخر حملها وتنتظر مولوداً رابعاً في يناير/كانون الثاني المقبل.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)

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