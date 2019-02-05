ألمانيا – السجن ثماني سنوات لـ"حارق المشردين" في برلين

قضت محكمة ألمانية الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2019) بسجن رجل ألماني لمدة ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة إشعال النار في رجلين مشردين في محطة قطار برلين في تموز/يوليو الماضي، ما تسبب في مقتل أحدهما.

وقالت محكمة في برلين إن الرجل صب البنزين على ضحيتيه قبل أن يشعل فيهما النيران بعد شجار. وتوفي أحد الرجلين بعد أشهر في المستشفى متأثراً بجراحه، بينما نجا الآخر بعد إصابته بجروح طفيفة.

وأدين الرجل البالغ من العمر 48 عاماً بتهمة القتل غير العمد والشروع في القتل غير العمد.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)