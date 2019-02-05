 ألمانيا – السجن ثماني سنوات لـ″حارق المشردين″ في برلين | أخبار | DW | 05.03.2019

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أخبار

ألمانيا – السجن ثماني سنوات لـ"حارق المشردين" في برلين

جريمة اهتز لها الرأي العام الألماني في تموز/ يوليو الماضي، بعدما صب شخص البنزين على رجلين مشردين ببرلين ثم أشغل فيهما النيران، ما أدى إلى مقتل أحدهما. وأصدرت المحكمة حكمها بسجنه ثماني سنوات معتبرة ما قام به قتلا غير عمد.

Großbritannien Obdachlose in London (picture-alliance/dpa/V. Jones)

قضت محكمة ألمانية الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2019) بسجن رجل ألماني لمدة ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة إشعال النار في رجلين مشردين في محطة قطار برلين في تموز/يوليو الماضي، ما تسبب في مقتل أحدهما.

وقالت محكمة في برلين إن الرجل صب البنزين على ضحيتيه قبل أن يشعل فيهما النيران بعد شجار. وتوفي أحد الرجلين بعد أشهر في المستشفى متأثراً بجراحه، بينما نجا الآخر بعد إصابته بجروح طفيفة.

وأدين الرجل البالغ من العمر 48 عاماً بتهمة القتل غير العمد والشروع في القتل غير العمد.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)

  • Social Bite Village Häuser mit Gärten (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    صورة لمشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" الذي سعى لمساعدة المتشردين على العيش في سكن لائق. "القرية الاجتماعية النموذجية" هو مشروع اسكتلندي يساعد المتشردين منذ عدة سنوات، بدأ أولا بتزود المتشردين بالطعام مجانا يتم تمويله من تبرعات متطوعين.

  • Häuser im Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    مشروع القرية لم يقتصر فقط على تقديم الطعام والشراب للمتشريدن وإنما يسعى الآن لتوفير مأوى مناسب لهم. القرية التي تقع في أدنبره بحي غرانتون وتوفر المسكن لـ20 شخصا، مكونة من منازل خشبية صغيرة جد منظمة.

  • Küche und Wohnraum eines Hauses des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    يتوفر المنزل الخشبي الصغير على غرفة للنوم وغرفة للجلوس مشتركة مع مطبخ صغير وتلفاز (في وسط الصورة) ورائه الحمام. على الرغم من أن المنزل ليس فاخرا ولكنه أفضل بكثير من العيش في الشارع.

  • Wohnraum eines Hauses des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    بيوت "القرية الاجتماعية النموذجية" مصنوعة من الخشب. ووفقا للساهرين على المشروع فإن الخشب الذي استخدم لإنشاء هذه المنازل من غابات مستدامة. الجدران الخارجية للمنازل يبلغ سمكها 25 سنتيمترا لحماية الساكنة من البرد القارس خلال فصل الشتاء.

  • Bett in einem Haus des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    مساحة غرفة النوم ليست كبيرة ولكنها كافية ومريحة. ورغم ذلك فإن هذه المنازل يتم توفيرها للمشردين فقط لفترة مؤقتة.

  • Große Buchstaben, die das Wort Home ergeben, stehen auf einer Fensterbank (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    لا يسمح لأحد بالعيش هنا لأكثر من 18 شهرا. فمنازل مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" ليست لإقامة دائمة أساسا، ولكنها لمدة مؤقتة تتراوح بين 12 و18 شهرا. خلال هذه المدة يساعد الساهرون على المشروع الساكنة على استعادة حياتهم العادية من جديد.

  • Sonny Murray (l.) und Colin Childs sitzen in einem Haus des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    القائمون على مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" يُعلَّمون المتشردين مهارات مهمة ويساعدونهم في العثور على عمل. فبعد 18 شهر ينبغي عليهم الانتقال إلى شققهم الخاصة.

  • Josh Littlejohn vor dem Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    يوش ليتل-دجون، أحد مؤسسي مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية"، يريد القضاء على التشرد. وربما يمكن لهذا المشروع أيضا أن يكون بمثابة نموذج لمناطق أخرى في اسكتلندا أو العالم، ولما لا! إعداد: ماركو مولر / ترجمة: عبد الكريم اعمارا


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