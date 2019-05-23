 ألمانيا: الدقيق والشرائط اللاصقة لـ ″اصطياد″ ثعبان كوبرا! | عالم المنوعات | DW | 26.08.2019

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منوعات

ألمانيا: الدقيق والشرائط اللاصقة لـ "اصطياد" ثعبان كوبرا!

"تسلحت" السلطات الألمانية بالدقيق والشرائط اللاصقة، في عملية لاصطياد ثعبان كوبرا ظهر في إحدى المدن. نحو 30 شخصاً اضطروا لترك منازلهم كإجراء وقائي وقضوا الليلة لدى الأصدقاء أو في وحداث طوارئ أعدتها السلطات.

Brillenschlange Kobra Schlange (picture-alliance/dpa/blickwinkel/B. Trapp)

صورة من الأرشيف

أخلت السلطات الألمانية أربعة منازل في إحدى المدن بغرب البلاد مساء أمس الأحد (26 آب/ أغسطس 2019) بعد بلاغ بوجود ثعبان كوبرا سام للغاية. ووضعت السلطات الدقيق على الأرضيات في المنازل التي يرجح وجود الثعبان بها كما تم استخدام الشرائط اللاصقة من الجهتين، كمحاولة لاصطياد الثعبان.

وعن سبب استخدام الدقيق في هذه المهمة، قالت متحدثة باسم مدينة هيرنه، في ولاية شمال الراين ويستفاليا، في تصريحات نقلها موقع "تي أونلاين" الألماني، إن الدقيق يساعد في كشف آثار الثعبان السام عند حركته وبالتالي تسهيل مهمة معرفة مكانه والسيطرة عليه.

وكان أحد السكان قد أبلغ عن وجود الشعبان في منزله، وكإجراء وقائي تم إخلاء المنطقة المحيطة بالمنزل على مساحة 500 متر، وتحذير السكان من لمس الكوبرا حال ظهوره مرة أخرى. وتعتقد فرق الإنقاذ الألمانية أن الثعبان قد تمكن من الهروب من المنزل.

ا.ف/ ع.غ

 

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