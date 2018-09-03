ألمانيا - الخناق يضيق أكثر على رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية

نحو خمسة أسابيع قبل التقديم الرسمي للتقرير السنوي لمكتب حماية الدستور حول الوضع الأمني الداخلي بألمانيا لعام 2017، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" على معلومات واردة في هذا التقرير من قبل رئيس الجهاز الاستخباراتي شخصيا، هانس-غيورغ ماسن، وذلك حسبما أكد النائب عن الحزب الشعبوي، شتيفان براندنار، لبرنامج "كونتراست" الذي تبثه القناة الأولى الألمانية (ARD).
وأوضح المتحدث أن لقاء جمعه بماسن في الـ13 من يونيو/ حزيران، ناقش فيه الطرفان الأرقام الواردة في التقرير. وتابع النائب عن الحزب "البديل "أن الأمر تعلق بالعناصر الإسلاموية الخطرة وميزانية مكتب حماية الدستور".
ووفق القناة الأولى الألمانية، فإن المكتب الفيدرالي لحماية الدستور امتنع عن التعليق على المعلومات الواردة. في حين وفي ردّ رسمي للسلطات أورده برنامج "كونتراست"، فإن لقاء ماسن ببراندنر أو غيره من نواب حزب "البديل"، لا يتم إلا عبر "موافقة" واضحة من وزارة الداخلية. من جهتها لم ترد الوزارة على استفسار القناة الأولى.
وعلّق أحد فقهاء القانون الدستوري، البروفيسور يؤاخيم فيلاند، في ذات البرنامج، أنه وفي حال وجود "رسالة تدعو (رئيس الجهاز الاستخباراتي) إلى تحرك سياسي حر، فإن ذلك لا يجوز" لكون أن ذلك "يشكك في مبدأ الحيادية السيادية" التي على رئيس مكتب الاستخبارات الالتزام بها.
وفي أول ردّ فعل على ذلك، شدد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الطرف الحليف في حكومة ميركل على ضرورة تخلي ماسن عن منصبه.
ودخل حزب الحر كذلك على خط الضغوط، بعد أن كان أحد الجهات الداعمة لماسن في قضيته وسط معسكر المعارضة، إذ طالب نائبه بينيامين شتراسر، وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى التحرك العاجل، لكون أن "صورة المستشار السياسي المباشر لحزب البديل من أجل ألمانيا" باتت "تتضح معالمها بعد ما ورد في البرنامج".
وكانت تقارير إعلامية أخرى قد أوردت في السابق أن ماسن سبق له أن التقى أيضا بزعيمة "البديل" السابقة فراوكه بيتري وعدد آخر من نواب الحزب. ويواجه هانس-غيورغ ماسن منذ مدة اتهامات من قبل حزبي اليسار والخضر (معارضة* بـ"صلته المثيرة للجدل" بالحزب الشعبوي.
ويأتي ذلك في ذروة الانتقادات الموجهة لرئيس مكتب الدستور، حول تصريحاته بخصوص فيديو أظهر اعتداءات أشخاص من اليمين المتطرفة على أجانب. وحينها حذر ماسن مما أسماه "خطر التضليل الإعلامي" كما أنه شكك في صحة التسجيلات، غير أنه تراجع فيما بعد عن تصريحاته هذه، معتبرا أنه "فُهم خطأ".
و.ب/ هـ.د (د ب أ، ا ب د)
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
ثالث أكبر مدن ساكسونيا
بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
تغيير الاسم على طريقة السوفييت
اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
مشاهد من عصر النازية
كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
تأثير سوفيتي كبير
بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
مصاعب ما بعد الوحدة
رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف
مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
الاحتشاد أمام كارل ماركس
صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب
بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
"غير قابل للانقسام"
أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة