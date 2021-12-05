 ألمانيا.. الخضر يوافقون على اتفاقية ائتلاف ″إشارة المرور″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.12.2021

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ألمانيا.. الخضر يوافقون على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور"

أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، فيما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين عن أسماء وزرائه في الائتلاف.

أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد.

أعلن الرئيس التنفيذي السياسي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر عن موافقة أعضاء الحزب على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد.

وافق أعضاء حزب الخضر الألماني على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي). وأعلن الرئيس التنفيذي السياسي للحزب ميشائيل كيلنر اليوم الاثنين (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن 86% من الأعضاء أصحاب الأصوات الصحيحة البالغ عددهم 71 ألف و150 عضوا، وافقوا على الاتفاقية وعلى الحقائب الوزارية التي قررت قيادة الحزب شغلها في الحكومة الجديدة. تأتي موافقة حزب الخضر بعد موافقة شريكيه الاشتراكي والليبرالي في اليومين السابقين على الترتيب.

ويطلق على الائتلاف، الذي يضم كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، ائتلاف إشارة المرور لأن ألوان أعلام هذه الأحزاب، هي الأحمر والأصفر والأخضر على التوالي.

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لحزب الاشتراكي الألماني يصوت بالموافقة على اتفاقية الأئتلاف

من جانبها، قالت رئيسة الحزب آنالينا بيربوك والمرشحة لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة إن الموافقة على الاتفاقية تمثل "دفعة قوية". وأعرب جيم أوزديمير الرئيس الأسبق للحزب والمرشح لتولي منصب وزير الزراعة في الحكومة الجديدة عن شعوره بالامتنان حيال أعضاء الحزب للموافقة على الاتفاقية.

وأوضح كيلنر أن 57% من أعضاء الحزب شاركوا في التصويت على الاتفاقية مشيرا إلى أن هذه النسبة ليست نسبة سيئة. غير أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بنسبة المصوتين بين أعضاء الحزب الاشتراكي على اتفاقية الائتلاف الكبير مع تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي في عام 2018، حيث وصلت النسبة آنذاك إلى 39.78%. ووافق 61 ألف و174 عضوا من أعضاء حزب الخضر على اتفاقية "إشارة المرور" مقابل 8275 عضوا رفضوها فيما امتنع 1701 عضو عن التصويت، وبلغ عدد الأصوات غير الصحيحة 64 صوتا.

وكانت الاتفاقية تحتاج إلى موافقة أغلبية بسيطة لإقرارها. وبلغ عدد المشاركين في التصويت 71 ألف و214 عضوا، من إجمالي 125 ألف و126 عضوا تمت دعوتهم للتصويت. وبهذه الموافقة سيشارك الخضر لأول مرة في الحكومة الاتحادية في ألمانيا منذ عام 2005.

بدوره، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاثنين في برلين أسماء وزرائه في الائتلاف الحاكم الألماني الجديد، واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي خبير الشؤون الصحية في الحزب، كارل لاوترباخ (58 عاما) ليشغل منصب وزير الصحة، والذي سيخلف الوزير الحالي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، ينس شبان، في خضم ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي خبير الشؤون الصحية في الحزب، كارل لاوترباخ (58 عاما) ليشغل منصب وزير الصحة

اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي خبير الشؤون الصحية في الحزب، كارل لاوترباخ (58 عاما) ليشغل منصب وزير الصحة

وسيبقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي، هوبرتوس هايل، في منصبه. وستتولى السياسية الاشتراكية من ولاية براندنبورغ، كلارا غيفيتس، وزارة الإعمار الجديدة. وستشغل الاشتراكية المنحدرة من ولاية هيسن، نانسي فيزر، وزارة الداخلية، وستشغل وزيرة العدل والأسرة في الحكومة المنتهية ولايتها، كريستينه لامبرشت، منصب وزيرة الدفاع.

وستذهب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية لسفينيا شولتسه. وسيشغل فولفغانغ شميت منصب وزير شؤون المستشارية. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد انتخاب المستشار الاتحادي الجديد في البرلمان، الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)

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