 ألمانيا: الحكم باقصى عقوبة على سوري أدين بقتل ضابط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: الحكم باقصى عقوبة على سوري أدين بقتل ضابط

بعد 22 جلسة محاكمة، أصدرت المحكمة العليا في دورسلدورف أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني بحق متهم سوري كما قضت بحبس شريك له، بعد أن ثبت لديها إدانتهما في قتل ضابط سوري وتوثيق الجريمة بالفيديو.

مدخل محكمة الولاية العليا بمدينة دورسلدورف (صورة من الأرشيف)

مدخل محكمة الولاية العليا بمدينة دورسلدورف (صورة من الأرشيف)

قضت محكمة ألمانية الخميس بحبس سوري ينتمي إلى "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط في الجيش السوري في جريمة موثّقة بالفيديو.

ودانت محكمة الولاية العليا بمدينة دوسلدورف متّهما ثانيا هو سامي ا. س. (36 عاما) بالحبس تسع سنوات لتوثيقه بالفيديو عملية القتل التي ارتكبت في يوليو/ تموز 2012.

مختارات

في أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى النظام السوري، أدان القضاء الألماني عنصرا سابقا في الاستخبارات السورية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وأمام نفس المحكمة تتواصل محاكمة ضابط سوري سابق بنفس التهم.

أعلن النائب العام الاتحادي في ألمانيا توقيف سوريين يعتقد أنهما مرتبطان بتنظيم "جبهة النصرة"، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة، ووضعهما قيد التوقيف الاحتياطي للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب.

وكان الرجلان قد أوقفا في 13 يوليو/ تموز 2020 في ناومبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت (شرق ألمانيا) وإيسن بولاية شمال الراين ويتسفاليا (غرب ألمانيا).

ولم تعطَ أي تفاصيل حول ظروف دخولهما إلى ألمانيا التي استقبلت منذ اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011 نحو 800 ألف سوري.

ودانت المحكمة المتّهم الأساسي في القضية وهو خضر ا. ك. (43 عاما) بتهمة إعدام ضابط في الجيش السوري بعد التعذيب. وتم توثيق عملية الإعدام بواسطة فيديو بث على الإنترنت.

وقد صدر الحكم بعد 22 جلسة محاكمة، وهو ليس واجب النفاذ بعد. وكان محامو الدفاع عن كلا المتهمين قد طلبوا تبرئتهما، بينما طلبت النيابة العامة حبس المتّهمَين مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة في القانون الألماني، الذي لا توجد به عقوبة الإعدام. 

وينظر القضاء الألماني حاليا في قضايا عدة ويتولى تحقيقات يتعلّق بعضها بأعمال قد ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تطال عناصر تابعين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وفي السنوات الأخيرة أطلقت ألمانيا ملاحقات قضائية ضد مرتكبي عمليات إعدام يتّهم بها النظام السوري.

ويعد القضاء الألماني مرجعا صالحا للنظر في هذا النوع من القضايا، مما يتيح له ملاحقة مرتكبي جرائم بالغة الخطورة بغض النظر عن جنسياتهم ومكان وقوع الجريمة والجرم بحد ذاته.

وكان القضاء الألماني قد قضى في نهاية شباط/فبراير في أول محاكمة من نوعها في العالم، بحبس عنصر في الاستخبارات السورية أربع سنوات ونصف السنة لإدانته بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 28:52

حكم تاريخي بشأن "جرائم النظام السوري".. الخلفيات والدلالات

مواضيع ذات صلة

Jihadists of former Al-Qaeda affiliate Hayat Tahrir al-Sham block demonstrators from approaching the Bab al-Hawa crossing between Turkey and Syria's northwestern Idlib province during a protest against the Syrian regime and its ally Russia on September 20, 2019. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

ألمانيا تحاكم رجلين سوريين متهمين بالمشاركة في شنق ضابط بالمعارضة 22.02.2021

تبدأ أوائل مارس/ آذار محاكمة رجلين سوريين أمام المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويواجه الرجلان تهمة الاشتراك في شنق ضابط من قوات المعارضة، ويتهم أحدهم أيضا بالعضوية في جماعة إرهابية.

Al-Khatib Prozess in Koblenz gegen syrische Staatsfolter am 17. 2.Eyad A. im Gerichtssaal.

حكم تاريخي.. القضاء الألماني يدين عنصرا سابقا في المخابرات السورية 24.02.2021

في أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى النظام السوري، أدان القضاء الألماني عنصرا سابقا في الاستخبارات السورية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وأمام نفس المحكمة تتواصل محاكمة ضابط سوري سابق بنفس التهم.