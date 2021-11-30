 ألمانيا.. الحزب الاشتراكي يقر بأغلبية كبيرة اتفاقية الائتلاف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2021

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ألمانيا.. الحزب الاشتراكي يقر بأغلبية كبيرة اتفاقية الائتلاف

آمال كبيرة يعلن عنها سياسيو ائتلاف "إشارة المرور"، الذي يبدو أنه اقترب خطوة جديدة من أن يصبح حقيقة، بعدما أيد نحو 99% من المشاركين في مؤتمر استثنائي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفاقية الائتلاف مع الخضر والليبراليين.

أولاف شولتس، المستشار المقبلي لألمانيا (4/12/2021)

أولاف شولتس، المستشار المستقبلي لألمانيا وبجواره تمثال للمستشار الأسبق فيلي برانت، في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين (4/12/2021)

أعطى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) اليوم السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021) الضوء الأخضر لاتفاقية ائتلاف "إشارة المرور"، حيث وافق مندوبو الحزب بأغلبية 98,8% على اتفاقية الائتلاف مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي). ولم يبت الحزبان الأخيران في الاتفاقية بعد.

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على الرغم من كونه أصغر حزب في ائتلاف "إشارة المرور" المستقبلي، يبدو أن الحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" قد حقق في مفاوضات تشكيل الائتلاف أكثر مما حققه الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر. لكن هل هذا الانطباع صحيح حقا؟

تريد الحكومة الألمانية القادمة حل المشاكل التي تواجهها في عدة مجالات على رأسها جائحة كورونا والرقمنة وتحديث البنية التحتية وحماية البيئة. فيما يلقي نلقي نظرة على أبرز ما جاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي القادم بهذا الشأن.

من جانبه، قال المستشار الألماني المحتمل أولاف شولتس: "الآن لدينا الفرصة لإمكانية قيام نهضة في ألمانيا" وأعلن أن الحكومة القادمة" ستعمل من أجل تحقيق تقدم في وقت سيكون من الخطير عدم فعل ذلك".

يذكر أن اتفاقية الائتلاف التي تفاوض عليها الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الليبرالي على مدار أسابيع تتضمن بنودا من بينها بذل جهود كبيرة لحماية المناخ وإعادة هيكلة في قطاع الصناعة وإدخال تحسينات بالنسبة لأصحاب الدخول المحدودة والمستأجرين والعائلات.

ومن المنتظر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة وبناء 400 ألف وحدة سكنية في العام. وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي لارس كلينغبايل: "أنا فخور للغاية بما تفاوضنا عليه معا".

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ائتلاف "إشارة المرور".. تحالف جديد محتمل لحكومة ألمانية قادمة

ووعد رئيس الحزب الاشتراكي نوربرت فالتر-بوريانس بأن حزبه لن يكون بالرغم من ذلك "بوقا للحكومة" وأنه سيعمل على تحقيق حتى الأهداف التي لا يشاطره فيها الخضر والليبراليون والتي لم يتم تدوينها في اتفاقية الائتلاف.

وفي سياق متصل، قالت زاسيكا إسكين التي تشارك فالتر-بوريانس في رئاسة الحزب الاشتراكي: "نحن نكتب تاريخا من خلال ائتلاف إشارة المرور". ورأت في الوقت نفسه أن الائتلاف ثلاثي الأطراف هو أيضا مجازفة.

ولا يكفي تصويت الحزب الاشتراكي وحده لتشكيل الائتلاف، ويعتزم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) التصويت على الاتفاقية في مؤتمر حزبي استثنائي غدا الأحد، بينما يجري الحزب تصويتا عليها بين كل أعضائه ومن المنتظر أن يعلن عن نتيجة التصويت بعد غد الاثنين.

وفي حال موافقة الحزبين الآخرين عندئذ سيتضح ما إذا كان سيصبح في ألمانيا لأول مرة على المستوى الاتحادي ائتلاف ثلاثي يجمع بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين.

وفي هذه الحالة سيتم التوقيع على الائتلاف يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم انتخاب شولتس في البرلمان مستشارا جديدا لألمانيا وأن تؤدي حكومته اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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الخضر والليبراليون يطالبون بـ "التجديد" في ألمانيا

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